El picante video de la AFA dedicado a Brasil: “No actives el sonido”

La cuenta oficial de la selección argentina cargó contra la Verdeamarela tras la goleada de este martes en el Monumental.

Hoy 16:47

La Selección Argentina aplastó a Brasil por 4-1, en un partido marcado por la polémica previa generada por las declaraciones del brasileño Raphinha, quien había prometido "aplastar" a la Scaloneta. Sin embargo, el equipo de Lionel Scaloni respondió de la mejor manera: con una exhibición futbolística y una goleada histórica en Núñez.

Los goles de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone sentenciaron un triunfo categórico para los locales, que dominaron el encuentro de principio a fin y sellaron su clasificación al Mundial 2026.

El video de la AFA y la reacción de Messi

Tras el partido, la cuenta oficial de la Selección Argentina publicó un video en redes sociales con la frase "No actives el sonido", mostrando imágenes de la intensidad con la que el equipo jugó el clásico. "Este es el primer video de AFA en silencio. Que hable el fútbol", remató el posteo, que se volvió viral rápidamente.

Desde Estados Unidos, Lionel Messi, quien no pudo estar presente por lesión, también se sumó a la respuesta contra las palabras de Raphinha. En su cuenta de Instagram, el capitán felicitó al equipo y dejó un mensaje contundente:

"Adentro, afuera, adonde sea con esta selección. Siempre hablando con fútbol. Felicitaciones por este partidazo que hicieron anoche y también por la victoria contra Uruguay."

Dibu Martínez y Paredes contra Raphinha

Las declaraciones del delantero brasileño no pasaron desapercibidas y fueron criticadas por varias figuras argentinas. Emiliano "Dibu" Martínez, líder dentro del equipo, no dudó en cuestionar la actitud del jugador del Barcelona:

"A mí me enseñaron que hay que hablar después de los partidos. La verdad, este chico necesita un poco de educación."

Por su parte, Leandro Paredes también se refirió al tema y dejó un claro mensaje:

"Nosotros hablamos en la cancha. Nos pasó en el Mundial y lo demostramos ahora. Enseguida mandaron lo que dijo al grupo de WhatsApp y hablamos un poco, no mucho más. No hay que hablar tanto cuando después no te da cuando entrás a la cancha."

Con esta victoria, Argentina reafirma su dominio en el continente y deja a Brasil en la obligación de mejorar su rendimiento para asegurar su clasificación a la próxima Copa del Mundo.