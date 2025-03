Oriana Sabatini contó que se animó a comenzar un tratamiento para superar un trastorno alimenticio

Tras lanzar un nuevo tema musical, la cantante se atrevió a hablar de un momento oscuro de su pasado y explicó cómo logró salir de allí para poder estar bien consigo misma y su entorno.

Durante una entrevista en el programa de Ángel de Brito en Bondi, la hija de Catherine Fulop reveló que se siente muy bien viviendo en Roma y que acompañó a su esposo, Paulo Dybala, en la operación que tuvo que atravesar.

Cuando una persona de la audiencia le consultó por su experiencia al superar un trastorno alimenticio, Oriana explicó: “Estoy en un proceso de recuperación que lo empecé a hacer hace poco”.

Sobre si le costó contárselo a quienes la rodean, Sabatini dijo: “Sí, con los amigos no tanto. No hay tanta información de cómo uno se tiene que manejar, de cómo lidiar con eso”.

“Yo tengo una personalidad muy culposa y no quería ser un estorbo para nadie, no quería que nadie se estuviera preocupando y uno trata de guardarse todo”, explicó sobre el dolor que le genera padecer esa patología.

Además, sobre la determinación que tuvo que tomar para mejorar, la morocha explicó. “Me di cuenta de que una vez que lo empecé a hablar, empecé a estar un poco mejor, pero como nunca había hecho un tratamiento real hasta este año siempre recaía”.

Luego, la artista detalló los profesionales con los que debería trabajar una persona que sufre su mismo trastorno: “Nutricionista si o si, psicólogo o psiquiatra, según lo que necesite la persona, a veces un acompañante que está con vos cuando comés, que puede ser o no de tu familia”.

Sobre cómo logró estar mejor, la hija de Ova aclaró: “Estoy mejor comiendo, hay que comer para estar bien, literal”.

A su vez, sobre el cambio de pensamiento que tuvo que adoptar, la hija de Fulop reveló: “Me doy cuenta de que antes, todas las veces que me había sentido bien era falso porque me duraba muy poco. Creía que podía sola y que no necesitaba hacer un tratamiento real”.

“Haciendo el tratamiento me di cuenta de que cuando uno realmente se quiere ayudar, puede. Yo sé que a veces se siente como difícil y que uno no sabe qué hacer, pero hay profesionales que la tienen muy clara”, remarcó para quienes están pasando por lo mismo.

“Es más fácil de lo que uno piensa, pero te tenés que sentar con un profesional que sepa y no estar haciéndolo a ciegas”, dijo para poder darle aliento a las personas que también están sufriendo problemáticas similares.