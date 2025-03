¿El debate presidencial en Ecuador logrará romper el "empate técnico" de la primera vuelta?

Finalmente se realizó este domingo el obligatorio y único debate presidencial, entre el mandatario y candidato a la reelección, Daniel Noboa, y la aspirante de la Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, de cara al balotaje que se llevará a cabo en Ecuador el 13 de abril.

Por Ociel Alí López

Para RT

Había grandes expectativas sobre si este debate podía inclinar definitivamente la balanza electoral de un lado o del otro, tomando en cuenta que la diferencia de votos en la primera vuelta, realizada el 9 de febrero, fue de poco menos de 17.000 votos, lo que ha sido considerado, a todas luces, como un "empate técnico".

Este escenario electoral parejo genera aún más adrenalina si recordamos que el actual evento comicial es una revancha, ya que en 2023 se enfrentaron ambos candidatos y tuvieron que pasar igualmente por un debate para que posteriormente resultara ganador Noboa por menos del 4 % (poco más de 300.000 votos).

Sin embargo, la actual campaña, en relación a los anteriores comicios, ha presentado variaciones importantes que pueden marcar la diferencia y esto se evidenció en el debate.

¿Otro panorama o repetición?

En el ejercicio del pasado domingo, los candidatos presentaron perfiles electorales bastante diferentes al que mostraron en el debate presidencial del 2023, cuando ambos se enfrentaron.

El primer debate que se realizó ese año entre todos los aspirantes sacó a Noboa del sótano de las encuestas y lo catapultó como opción electoral exitosa. Aquel joven retraído con lenguaje técnico, llegó al evento con un chaleco policial y con una postura más bien comedida, autoidentificándose como de "centroizquierda". Este extraño cóctel simbólico, como hijo de la familia más rica de Ecuador, le dio un valor agregado, un impulso político contra media decena de candidatos agresivos que fue dejando en el camino.

Una de las diferencias más significativas con el episodio de este domingo es que, año y medio después, ya no se trata del mismo Daniel Noboa. Y esto no solo se ve en un outfit diferente, más maduro pero aún no como candidato tradicional ni mucho menos como presidente en funciones. La distinción puede notarse sobre todo con el pesado lastre que exhibió y que se relaciona con su gestión durante un calamitoso año y medio en el que no ha podido cumplir sus promesas de parar la criminalidad, estabilizar la economía y resolver el problema eléctrico.

Al no contar con una gestión exitosa ha tenido que recrear al correísmo como objeto de ataque y criminalización máxima, lo que ha funcionado como estrategia en las presidenciales de 2021 y de 2023, y que solo por proyección tiene chance de producir resultados nuevamente, ya que el "anticorreísmo" se ha mantenido estable como fuerza electoral y su capacidad vinculante ha sido suficiente para ganar en dos ocasiones contra candidatos diferentes: Noboa y el expresidente Guillermo Lasso.

Así que el candidato derechista volvió a recordar la "tabla de drogas" que tantas veces le han reclamado al correísmo, la relación con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y también repitió un slogan en innumerables ocasiones para lograr posicionar la relación de Luisa González con la "desdolarización", como medida hipotética de la gestión de la candidata: "Luisa te desdolariza".

Quedan dudas sobre si esta estrategia de regresar al clivaje correísmo-anticorreísmo, pasados ya tres presidentes en fila, tenga el mismo efecto, tomando en cuenta el auge criminal que azota al país en la actualidad y los nuevos problemas que se suman después de siete años de la salida del expresidente Rafael Correa, líder de la RC.

El panorama en este 2025 parece ser otro, no solo por la rémora con la que carga Noboa, sino también por el desarrollo político que ha tenido su contendiente.

Otra Luisa González

Luisa González mostró un cambio en su perfil y mayor madurez como líder, presentando un discurso más independiente, pragmático y alejándose, a veces más comedida y otras más elocuente, de los pilares tradicionales de la RC. Sin embargo, aún no queda claro si este cambio será suficiente para asegurar su victoria el 13 de abril.

Mostró agresividad en relacionar a Noboa con el narcotráfico y usando una táctica del expresidente Guillermo Lasso, repitió muchas veces un slogan, en el que le tildó de mentiroso: "Noboa, no, no mientas". Su argumentación se basó más en la crítica a la gestión actual que en propuestas propias de gobierno, pero se mostró como una defensora de la institucionalidad, incluida la de las fuerzas armadas y policiales, lo que le puede permitir horadar el centro político que ha venido ganando el anticorreísmo en los anteriores procesos. También le criticó su extracción de clase, al provenir de la familia más rica del país y se mostró como una mujer irredenta que no permite los agravios del joven magnate, sino que más bien "lo pone en su sitio".

Pero lo nuevo de Luisa es, sobre todo, su pragmatismo. Lució menos atada al discurso oficial de la RC y logró desarrollar más un relato sobre la "mano dura" y el apoyo a la institucionalidad militar y policial. Fue más enfática en la defensa a la dolarización.

Ya propiamente en las matemáticas electorales, Luisa González puede haber sacado alguna ventaja en esta recta final de la campaña del balotaje, luego del apoyo que le ofreció la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) junto al candidato que quedó en el tercer lugar en la primera vuelta, Leonidas Iza, quien obtuvo más de 500.000 votos que podrían ser decisivos debido a lo cerrado de la votación que se espera.

La estrategia de Luisa González en el debate, luego del apoyo del movimiento indígena que habla más desde la izquierda, fue tratar de amplificar esa ventaja virtual, hablándole al centro moderado y generando erosión en sectores de votantes de Noboa del 2023.

Lo que todavía no sabemos es si la radicalidad de las críticas a Noboa es suficiente como para que los ecuatorianos vean en Luisa González la próxima presidenta o la mujer que va a tomar las riendas del país y que va a confrontar los graves flagelos que sufre, especialmente uno tan complicado como es la delincuencia. Es posible que su campaña, durante las tres semanas que quedan, se perfile más como una jefa de Estado, que sabe más cómo gobernar que cómo criticar la gestión de otro, de manera que pueda producir una oferta electoral creíble que no se deje eclipsar por las espectaculares promesas de Noboa de contratar ejércitos de mercenarios.

Siempre hay que recordar que la situación interna de orden público es muy delicada y la gente exige medidas extraordinarias.

En conclusión, a diferencia de la campaña de 2023, en esta revancha hay muchas cosas nuevas: el candidato Noboa ya es hiperconocido, posee una innegable responsabilidad administrativa y ya no es ese aspirante cándido e ignoto. En aquel momento tampoco González tenía el apoyo del movimiento indígena y de su máximo líder Iza. Lo otro es que el nuevo discurso de la candidata traspasa los dogmas de la izquierda, permite renovar al correísmo que ha estado más relacionado con dirigentes tradicionales. Todo estas variables podrían permitirnos pensar que está tomando ventaja, justo cuando entran en la recta final.

Ahora, nada de esto en sí mismo es suficiente para asegurar el triunfo. La estrategia de Noboa de criminalizar al correísmo fue exitosa hace apenas año y medio. Lo que vamos a corroborar con el resultado del balotaje es si ha habido cambios en las tendencias; es decir, si el clivaje correísmo-anticorreísmo se mantiene estable, o si, por el contrario, es el clivaje Noboa-anti-Noboa el que consiga darle fuerza a la candidatura de Luisa González para ganar la revancha y gobernar por cuatro años.