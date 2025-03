Adiós a la chance de Colapinto: Yuki Tsunoda reemplazará a Liam Lawson en Red Bull desde el Gran Premio de Fórmula 1 en Japón

La estructura de la bebida energizante hizo oficial que el japonés será el nuevo compañero de Max Verstappen y el neozelandés vuelve a Racing Bulls. El corredor argentino seguirá en Alpine.

Red Bull Racing confirmó este jueves que el japonés Yuki Tsunoda reemplazará a Liam Lawson como piloto titular del equipo a partir del Gran Premio de Japón. La decisión, anunciada luego de un inicio de temporada irregular para Lawson, implica su regreso a la escudería hermana Visa Cash App Racing Bulls, donde competirá junto al debutante Isack Hadjar.

Lawson había sido promovido a Red Bull para la temporada 2025 tras su desempeño al final de 2024, cuando reemplazó a Daniel Ricciardo en el entonces denominado equipo RB, compartiendo con el propio Tsunoda. La salida del mexicano Sergio Checo Pérez abrió una vacante en el equipo principal, y fue Lawson quien inicialmente recibió la oportunidad de acompañar a Max Verstappen.

Sin embargo, el arranque de temporada no fue el esperado para el piloto de 23 años. En Australia, sufrió un accidente bajo condiciones climáticas adversas, mientras que en China cruzó la meta en el 15° lugar, resultado que luego se convirtió en un 12° puesto debido a las descalificaciones de Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Pierre Gasly. Los rumores sobre un posible reemplazo comenzaron a circular tras ese segundo Gran Premio y finalmente se confirmaron antes de la tercera cita del calendario.

“Ha sido difícil ver a Liam luchar con el RB21 en las dos primeras carreras y, como resultado, tomamos colectivamente la decisión de hacer un cambio temprano”, explicó Christian Horner, director del equipo Red Bull. “Entramos en la temporada 2025 con dos ambiciones: retener el Campeonato Mundial de Pilotos y recuperar el título de Constructores, y esta es una decisión puramente deportiva”.

Horner justificó la elección de Tsunoda en base a su experiencia y conocimiento del monoplaza: “Reconocemos que hay mucho trabajo por hacer con el RB21 y la experiencia de Yuki será muy beneficiosa para ayudar a desarrollar el auto actual. Le damos la bienvenida al equipo y esperamos verlo al volante del RB21”.

Además, el directivo se refirió al futuro de Lawson: “Tenemos el deber de proteger y desarrollar a Liam, y tras un inicio tan difícil, creemos que tiene sentido actuar con rapidez para que gane experiencia mientras continúa su carrera en la F1 con Visa Cash App Racing Bulls, un entorno y un equipo que conoce muy bien”.

Tsunoda, de 24 años, debutó en la Fórmula 1 en 2021 con AlphaTauri y ha ido consolidando su rendimiento. En 2024 fue el piloto más destacado del equipo con 30 de los 46 puntos obtenidos por la escudería. Tras realizar una prueba con Red Bull en Abu Dhabi al finalizar la temporada pasada, se había especulado con su ascenso al equipo principal, aunque finalmente fue Lawson el elegido para ese rol. Tsunoda no ocultó su reacción: “Puedo entender por qué el equipo eligió a Lawson. No me sentí súper enojado ni decepcionado”.

Ahora, con el cambio de planes, Tsunoda tendrá la oportunidad de correr junto al vigente campeón mundial Verstappen en el equipo campeón del mundo. Y lo hará, además, en el marco de su carrera de casa en Suzuka, un escenario simbólico para el piloto japonés.

Desde Racing Bulls, el director Laurent Mekies celebró el ascenso de Tsunoda: “Estamos increíblemente orgullosos de que Yuki haya conseguido su merecido pase a Oracle Red Bull Racing. Su progreso el año pasado, y más recientemente desde el inicio de 2025, ha sido simplemente sensacional”.

Respecto al regreso de Lawson, Mekies expresó su confianza en que el piloto podrá recuperarse: “Todos aquí en VCARB estamos deseando trabajar duro con Liam para darle el mejor entorno posible para que brille en nuestro coche y exprese el talento que todos sabemos que tiene. Encajó muy bien el año pasado y no podemos esperar para desafiarnos y crecer como equipo. Con Isack habiendo empezado tan fuerte con nosotros, sabemos que tenemos una alineación joven y sólida”.

Cabe recordar que esta situación había derivado en versiones que afirmaron que Franco Colapinto podría sumarse a Racing Bulls si desde las altas esferas de la estructura decidían que Lawson no continúe siendo parte. Pero el piloto argentino se quedó sin opciones y continuará en Alpine.