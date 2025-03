Luz agarró del cuello a La Tana durante una discusión en la casa de “Gran Hermano”: el video del escándalo

El momento de tensión podría tener graves consecuencias para las participantes y aseguran que peligra su continuidad en el reality.

Recientemente, se viralizó un video que muestra una de las peleas más intensas ocurridas dentro de la casa de Gran Hermano 2025 (Telefe). Las protagonistas del tenso momento fueron Luz Tito y Katia “La Tana” Fenocchio y ambas podrían ser sancionadas si se confirma que hubo violencia física.

En las imágenes, que fueron publicadas por la cuenta de X (ex Twitter) @TronkOficial, se puede ver a Luz y La Tana discutiendo de manera acalorada, hasta que se observa a la joven originaria de Jujuy colocando su mano en el cuello de su compañera, sin quedar claro si la agarra con fuerza o la empuja.

“¿Por qué me tenés que contestar así? No me hagas idioteces porque yo no te estoy faltando el respeto, bolu... Y no me hagas así con la mano”, disparó la repartidora de delivery”. “¡Bajame la voz! Y te alejás de mí, ¿escuchaste?”, replicó la aliada de Santiago “Tato” Algorta.

Furiosa, la rubia no soportó la actitud de Luz: “A mí no me gritás. ¡A mí no me empujás! Atrevida, ¿qué me tenés que empujar? ¡Porque sos atrevida!”. “¡No grites!”, contestó la jujeña.

Para poner fin a la discusión, La Tana sentenció: “Me gritaste y me empujaste, ¡sos una atrevida!”.