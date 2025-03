Gran Hermano 2025: Santiago del Moro anunció un cambio drástico que lo revoluciona todo

El conductor adelantó que la próxima semana las estrategias de los participantes cambiarán por un nuevo ingreso.

Hoy 08:40

En el cierre de este jueves de Gran Hermano 2025 (Telefe), Santiago del Moro sorprendió con un anuncio que cambiará la convivencia para siempre dentro de la casa.

Luego de la entrada de Catalina Gorostidi por el “Golden Ticket”, que reemplazó a Juliana “Furia” Scaglione, el conductor explicó que la semana que viene se modificarán las estrategias de cada participante por otro ingreso.

“La semana próxima entra la mascota de la casa”, comentó el presentador, ante la ternura de todos sus panelistas que no quieren perderse el momento en el que un perro corra por ese patio.

En las últimas dos ediciones las mascotas generaron mucho fandom. En Gran Hermano 2022, entraron dos cachorros a los que bautizaron Mora y Caramelo, que tras terminar el programa, se fueron a vivir con Marcos Ginocchio y Romina Uhrig, respectivamente. En Gran Hermano 2023 entró Arturo, un mestizo de galgo que conectó de manera inmediata con Martín Ku, su actual dueño.

Además, el conductor hizo otro anuncio que va a aliviar a los participantes, aunque ellos no se enteren del todo. “Hasta nuevo aviso, no habrá sanciones por hablar de los gritos en el exterior. Ellos no lo saben, pero no se va a sancionar más”, comentó Del Moro.

El animador explicó que las sanciones de esta semana tuvieron que ver con la decisión de quitar las sanciones ya que creen que “están complicando mucho el juego”.