Angie Balbiani y su paso por Cris Morena: "Me eligieron por mi sobrepeso"

La actriz compartió su testimonio en Puro Show, tras las declaraciones de la madre de Romina Yan, quien respondió a las acusaciones sobre su presunta obsesión con los cuerpos.

Hoy 15:55

Las acusaciones contra Cris Morena por hacer un culto a los cuerpos hegemónicos cansó a la productora, quien salió a defenderse en una entrevista con Oriana Sabatini, y Ángeles Balbiani compartió su experiencia como parte de Rebelde Way y Floricienta.

“¿Cómo te sentías cuando tenías que interpretar ese personaje de una chica a la que le decían ‘gorda’ en la ficción?“, fue Pampito al hueso de su panelista.

“Sí, y el de afuera de la ficción. Me molestaba que la gente no entendiera que era ficción. Yo había estudiado arte dramático en la universidad”, reconoció.

Entonces se refirió al complejo rol que le había tocado: “El personaje sufrió bulimia, era discriminado por la madre, no conseguía novio. Me pasaba todo”.

“Particularmente yo fui elegida porque tenía sobrepeso. Digo, no tenía un peso que era insalubre, pero daba el perfil de una chiquita que tenía sobrepeso y que era discriminada dentro de una ficción”, enfatizó.

“Siempre me preguntan esto, me preguntan si ella discriminaba los cuerpos. A mí en lo personal me pasó, pero al revés. Me han dicho, no ella particularmente, que tenía que subir de peso y no perder peso”, argumentó.

Entonces justificó: “Porque la realidad es que también bailábamos mucho, trabajábamos mucho, y eso hacía que uno tuviera una menor frecuencia alimentaria y que quemara muchas calorías. Me pasó lo contrario”.

Más allá de Angie Balbiani incluyó a Cris Morena dentro del espíritu de la época que ponía a modelos delgadas en sus portadas, al final reveló que la productora se había preocupado de que los protagonistas de Rebelde Way tuvieran una dieta balanceada especial para que tengan los nutrientes necesarios para que pudieran realizar las giras y shows comprometidos.