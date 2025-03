Albarracín y la necesidad de refuerzos para la liga local: “Queremos formar a los chicos con gente de experiencia”

El entrenador enfatizó la necesidad de sumar jugadores con jerarquía para competir en un torneo cada vez más exigente.

Hoy 17:30

El entrenador de Sarmiento de La Banda, Marcelo Albarracín habló sobre la preparación de su equipo para la liga local y enfatizó la necesidad de sumar jugadores con jerarquía para competir en un torneo cada vez más exigente.

"Material humano hay, pero con poca experiencia. Para una liga local competitiva como la nuestra necesitamos gente de jerarquía. Estamos en conversaciones para sumar refuerzos y que los chicos se amolden", explicó.

El DT remarcó que muchas veces los clubes dejan en segundo plano la liga local cuando participan en torneos nacionales, pero él apuesta por darle importancia. "Generalmente los clubes, al estar representando a la provincia, no le dan prioridad a la liga local, pero ese es mi objetivo: formar a los chicos con gente experimentada. Es un camino largo, pero lo estamos afrontando con seriedad", sostuvo.

Respecto a la posibilidad de contar con jugadores del Federal A, Albarracín aclaró que ya hubo una charla con el cuerpo técnico de Martel. "Tuvimos una pequeña reunión y quedamos en que solo podré contar con un arquero, y únicamente cuando el plantel principal necesite hacer fútbol. Por eso, con los dirigentes hablaremos para traer jugadores con experiencia para el torneo local", detalló.

El entrenador también manifestó su preocupación por el armado del equipo. "No me gusta cómo estamos formando el plantel para la liga local, son todos chicos y, como entrenador, no me gustaría perder. Estoy viendo que otros equipos como Villa Unión, Vélez, Central Argentino y Unión Santiago se están reforzando bien, por eso insisto en la necesidad de sumar jugadores de experiencia", comentó.

Finalmente, explicó su idea de reforzar el equipo con jugadores clave. "La idea es sumar una columna vertebral: un arquero, un central, un cinco y un nueve, para que los chicos puedan afianzarse con ellos y competir de la mejor manera", concluyó.

La dirigencia analizará los pedidos del DT mientras el equipo sigue su preparación con la mira puesta en el inicio del torneo.