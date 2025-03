En dos meses, se fueron US$ 4.000 millones en turismo y para controlar el dólar MEP

Son datos oficiales del Banco Central. La mitad de los dólares por turismo se paga con dólares propios de la gente.

Los números del Banco Central marcan que en los dos primeros meses de este año se fueron unos US$ 4.100 millones por viajes, turismo y pagos con tarjetas y por la venta de reservas para controlar los dólares financieros.

La salida de dólares por viajes y turismo sumó US$ 1.486 millones en enero y US$ 1.223 millones en febrero. Mientras que para evitar una suba de los dólares financieros se destinaron US$ 932 millones en enero y US$ 456 millones en febrero.

El Informe del BCRA señala que el mes pasado “las operaciones de la cuenta corriente del balance cambiario registraron un déficit de US$ 1.231 millones” versus un superávit un año atrás de US$ 1.575 millones.

Ese déficit se explica porque si bien por las operaciones del comercio exterior hubo ingresos netos por US$ 869 millones -cobros de exportaciones por US$ 5.669 millones y pagos de importaciones por US$ 4.800 millones- por otras ventanillas se fueron US$ 2.100 millones.

Esas ventanillas fueron US$ 1.038 millones netos en servicios, US$ 1.047 millones en intereses netos del sector público y privado y US$ 15 millones por el giro de utilidades.

El Informe señala que “los pagos de importaciones de bienes a través del mercado de cambios totalizaron US$ 4.800 millones, un 184% por encima del mismo mes del año previo y un 22% menores a los de enero”.

La cuenta de viajes, pasajes y pagos de tarjeta viene en ascenso desde mediados de 2024 y el año pasado totalizó egresos por US$ 8.496 millones.

El informe del BCRA aclara que en febrero “alrededor de un 55% de los egresos por “viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta” son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera, lo que reduce el impacto deficitario de estos consumos en el mercado de cambios y en las reservas internacionales”.

Los pagos de intereses sumaron por US$ 1.069 millones. De ese total US$ 593 millones se pagaron al FMI; títulos públicos y otros conceptos sumaron US$ 289 millones y US$ 104 millones fueron girados a organismos internacionales (excluido el FMI). Por su parte, las cancelaciones brutas de intereses del sector privado ascendieron a US$ 83 millones.

Esos déficit fueron compensados porque la cuenta financiera cambiaria resultó superavitaria por US$ 974 millones en febrero. "El sector financiero fue superavitario en US$ 2.181 millones y el sector privado no financiero por US$ 1.179 millones, parcialmente compensados por los déficits de “Otros Movimientos Netos” y del “Gobierno Nacional y BCRA” por US$ 1.577 millones y US$ 810 millones, respectivamente".

Las reservas del Banco Central cayeron en febrero en U$S 192 millones en febrero, luego de una baja de U$S 1.331 millones en enero.