Misiones: balearon a dos gendarmes e investigan si se trató de atentados narco

Los ataques se registraron en Bernardo de Irigoyen, ciudad donde en las últimas semanas se reforzó la seguridad contra el crimen organizado.

Hoy 07:30

A lo largo del viernes, dos ataques armados contra gendarmes fueron registrados en la localidad de Bernardo de Irigoyen, en Misiones. Luego de que se confirmara que no hubo ninguna víctima fatal ni heridos por las balaceras, las autoridades abrieron una investigación para determinar si los mismos podrían tratarse de represalias contra las nuevas medidas de seguridad impuestas en la frontera.

El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 3:00 horas en un predio en construcción ubicado detrás de la Municipalidad de Bernardo de Irigoyen, en donde dos sospechosos abrieron fuego contra el automóvil, un Volkswagen Vento blanco, que se encontraba estacionado bajo techo.

Después de que finalizara el tiroteo, se confirmó que el vehículo pertenecía al segundo comandante del Escuadrón XII de Gendarmería Nacional. En ese momento, no había personas cerca, por lo que no hubo heridos, aunque el ruido de los disparos activó las alarmas en la zona.

Según la información obtenida por El Territorio, los efectivos policiales de turno acudieron al lugar y constataron que el automóvil presentaba impactos de bala. A raíz de esto, se estableció que la zona permanezca bajo custodia, mientras que la Policía Científica recolectó evidencia en la escena que será analizada por los peritos.

Por el momento, no hay ningún detenido por el ataque, aunque un testigo aseguró haber visto a dos hombres a bordo de una motocicleta de 110 centímetros cúbicos. No obstante, la persona no pudo dar una descripción en profundidad, ya que ambos tenían el casco colocado, lo que impidió su identificación.

En línea con este relato, uno de ellos habría extraído un arma tipo ametralladora y efectuado entre 10 y 15 disparos contra el auto. El segundo sospechoso estaba a cargo de la conducción, por lo que los agresores huyeron rápidamente del lugar sin dejar rastros.

Asimismo, el gendarme propietario del vehículo fue interrogado por los investigadores, a quienes les indicó que su unidad había participado recientemente en operativos de decomiso de camionetas y una gran cantidad de cigarrillos de contrabando en la zona. A partir de esta pista, las autoridades plantearon la posibilidad de que el hecho estuviera relacionado con el ataque.

El segundo atentado fue denunciado por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, por medio de una publicación realizada en su perfil en la red social X (ex Twitter). “12 disparos: aunque no ataquen, seguiremos firmes”, ratificó la funcionaria al informar que la casa de un segundo gendarme había sido baleada este viernes.

“En Bernardo de Irigoyen, Misiones, el mismo lugar donde pusimos en marcha el Plan Guaçurari para frenar los delitos en la frontera, atacaron a tiros la casa de un gendarme”, explicó la titular de la cartera de seguridad al hacer referencia al programa que fue creado para combatir al narcotráfico en la región y que fue puesto en funcionamiento a principios de marzo de 2025.

En la misma publicación, la ministra compartió una imagen tomada en la facha de la vivienda, en donde quedó la evidencia de cinco impactos de bala en una de las columnas de la reja. Al igual que en el primer caso, no se registraron víctimas y/o heridos producto de la balacera.

“Está claro que intentan intimidarnos porque metimos el dedo en la llaga y tocamos intereses poderosos”, interpretó Bullrich al reforzar la hipótesis de que el ataque estaría relacionado con la molestia que la medida habría generado en el crimen organizado que se desplegaba en la zona.

Frente a esto, la titular de la cartera de Seguridad Nacional ratificó que estos ataques no lograrán que se dé un paso atrás con el programa. “No nos amedrentan ni nos van a detener. Cada ataque es una señal de que estamos en el camino correcto”, concluyó.