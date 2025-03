Lourdes Sánchez protagonizó un accidente incómodo en el escenario mientras bailaba: "Qué vergüenza"

La actriz contó lo que ocurrió durante una presentación y explicó por qué falló el vestido.

Hoy 09:03

Dueña de un carisma único, a lo largo de toda su carrera, Lourdes Sánchez siempre destacó por su destreza como bailarina y su dominio del escenario. Sin embargo, eso no pudo evitar que días atrás sufriera un accidente con su vestuario sobre el escenario y quedara totalmente expuesta.

Todo sucedió cuando Sánchez se encontraba interpretando una de las escenas de Bloody Tango, en la calle Corrientes. Mientras se movía por todo el escenario con un vestido blanco brillante, la bailarina comenzó a sentir cómo uno de los nudos de su espalda se aflojaba.

Si bien intentó continuar con a coreografía, segundos después Lourdes debió detener la situación y taparse para ajustar su vestido. Así las cosas, este viernes, la artista contó el detrás de escena de aquel momento. “Cuando pasó empecé a improvisar, pero aplaudieron un montón, así que no sé si la próxima directamente salgo así”, comenzó diciendo la actriz en diálogo con Ángel de Brito en LAM.

Pero más allá de las bromas, Sánchez reveló: “Me quería morir. Empecé a bailar y sentí que algo pasaba, y ahí se me empezó a salir. Encima tango, no es que podés soltarte y agarrarte, donde yo me suelto, que no se mucho de tango, me olvido todo y me pierdo”.

La artista también contó cómo se sintió su compañero y la advertencia que este le había dado mientras realizaban la coreografía: “Mi bailarín también se puso nervioso y me empezó a decir: “Se te está cayendo” y en algunas partes empezamos a improvisar. Les juro que acá re contra hablábamos y él se empezó a poner nervioso también.

Así las cosas, Lourdes relató que antes de salir a escena presentía que algo sucedería: “Dos segundos antes de empezar la obra le pido a Noelia si podía ir su marido a comprarme unas pezoneras. Porque yo ya sentía que algo me iba a pasar. El vestido era atado atrás, pero como era de strass se ve que se resbaló y se me empezó a resbalar. Encima era escotado, entonces me puse pezoneras por las dudas. Nunca las uso”.