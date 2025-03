Ronaldo habló tras la goleada de Argentina: el pedido de un DT extranjero y la clave que le falta a Brasil

El Fenómeno disparó contra el seleccionado y reclamó que venta un entrenador de otra nacionalidad.

Hoy 10:14

La histórica derrota de Brasil ante Argentina por 4-1 en las Eliminatorias sigue generando repercusiones. La Confederación Brasileña de Fútbol ya decidió la salida de Dorival Jr. y está en plena búsqueda de un nuevo entrenador. En este contexto, Ronaldo Nazário, una de las máximas leyendas del fútbol brasileño, se pronunció sobre la situación y dejó declaraciones contundentes.

En diálogo con Charla Podcast, el Fenómeno no dudó en apoyar la llegada de un entrenador extranjero: “Es la hora exacta de traer un técnico de afuera. No estamos formando bien a nuestros entrenadores. La CBF Academy funciona, pero es insuficiente para lo que Brasil necesita. Hay que desarrollar entrenadores en todo el país, no solo en Río de Janeiro y San Pablo”.

El principal candidato para asumir es Jorge Jesus, exentrenador de Flamengo y actual DT de Al Hilal. Según Globo Esporte, el portugués de 70 años estaría dispuesto a dejar su equipo antes del Mundial de Clubes para asumir el reto de dirigir a la Canarinha. Otros nombres en consideración son Abel Ferreira, Filipe Luis y Renato Gaúcho.

Además de analizar el futuro del banquillo, Ronaldo también señaló lo que les falta a los jugadores brasileños para imponerse en los clásicos: “Brasil tiene que ser mucho más malandra. No solo jugar bien, sino ganar todos los duelos, controlar los tiempos y evitar provocaciones. Un expulsado puede definir un partido, y es muy difícil aguantar con un hombre menos”.

La crisis de la selección brasileña es evidente, y mientras se define su nuevo entrenador, las palabras de Ronaldo reflejan la necesidad de un cambio profundo en la forma de competir.