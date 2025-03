Escándalo en el City: la mascota del club acusó a Haaland de agresión

"Moonbeam", aseguró haber sufrido una conmoción cerebral por un pelotazo del goleador.

Hoy 16:29

El delantero noruego Erling Haaland quedó en el ojo de la tormenta tras ser denunciado por la mascota del Manchester City, "Moonbeam", quien aseguró haber sufrido una conmoción cerebral por un pelotazo del goleador. Además, la trabajadora disfrazada de extraterrestre acusó al club de encubrir el hecho.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó The Sun, el incidente ocurrió en la previa de un partido contra el Southampton. Haaland habría impactado con un fuerte disparo en la nuca a la persona que llevaba el traje, provocándole un latigazo cervical y una conmoción cerebral. La víctima, que prefirió mantenerse en el anonimato, presentó una denuncia ante la policía y fue trasladada al hospital tras sufrir vómitos y un fuerte dolor de cuello.

La mujer también arremetió contra el City por minimizar lo ocurrido y proteger a su estrella. "Me sentí ofendida porque fui yo la que salió lastimada, pero a mí me estaban haciendo todas las preguntas", aseguró. Además, detalló su estado tras el golpe: "Estaba molesta y lloraba; me dolía la cabeza y creo que estaba en shock".

El club, a través de su jefe de salud y seguridad, Paul Kenyon, abrió una investigación interna para revisar las cámaras de seguridad. Sin embargo, la denunciante consideró insuficientes las medidas adoptadas y aseguró que ni siquiera hablaron con el futbolista: "Pregunté si alguien había hablado con Erling y me dijeron: 'No, no quieren distraerlo'".

Finalmente, el club cerró el caso con la conclusión de que Haaland no había causado daño intencionalmente y que su acción solo fue "un gesto de reconocimiento" hacia la mascota. Mientras tanto, el delantero evitó hacer declaraciones y llegó al entrenamiento a escondidas para esquivar a la prensa.