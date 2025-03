Boca la pasó mal en Rosario, cayó ante Newell’s y no pudo subirse a la cima

El Xeneize cayó por 2-0 en su visita a la Lepra y dejó pasar la chance de convertirse en líder. Cavani malogró un penal y Ander Herrera salió lesionado.

Hoy 22:09

Newell’s superó a Boca por 2-0 en el Coloso Marcelo Bielsa y dio un golpe de autoridad en la 11° fecha del Torneo Apertura. Con goles de Luciano Herrera y Luciano Lollo, el equipo de Cristian Fabbiani sacó ventaja en los momentos justos y se llevó una victoria clave ante un Xeneize sin ideas, que además falló un penal al inicio del segundo tiempo. Con esta derrota, Boca dejó pasar la chance de volver a la punta de la Zona A tras su eliminación en la Copa Libertadores.

El encuentro comenzó con un impacto inmediato de la Lepra, que abrió el marcador a los cuatro minutos. Un pelotazo largo encontró a Carlos González, quien le ganó en el aire a Lautaro Di Lollo, que salió tarde. La jugada dejó un hueco en la defensa que Herrera aprovechó para definir de zurda por encima de Agustín Marchesín.

Te recomendamos: Ander Herrera volvió a lesionarse en Boca, salió solo y se quedó llorando en el banco de suplentes

Pese a la ventaja, el equipo de Fabbiani le cedió la pelota a Boca, que no supo cómo lastimar a Keylor Navas. Aunque los de Fernando Gago se pararon en campo rival, no generaron peligro. Y cuando parecía que el Xeneize comenzaba a encontrar espacios, Newell’s volvió a golpear en el momento justo: a los 47', un cabezazo de Lollo tras un centro de Ever Banega venció a Marchesín y estableció el 2-0.

El penal errado de Cavani y el drama de Herrera

El inicio del complemento fue caótico. Gago movió el banco con los ingresos de Rodrigo Battaglia, Luis Advíncula y Ander Herrera, pero los cambios no tuvieron el impacto esperado y Boca quedó descompensado. En un minuto, los palos le negaron dos veces a Newell’s el tercer gol, primero con un remate de Carlos González y luego con un intento de Gonzalo Maroni.

En la jugada siguiente, Darío Herrera sancionó penal para Boca por una sujeción de Ángelo Martino a Cavani. El Xeneize no tenía un penal a favor desde hace 41 partidos, pero el uruguayo estrelló su disparo contra el palo derecho de Navas. Battaglia tomó el rebote, pero también lo envió al mismo poste, dejando pasar la gran oportunidad de descontar.

Además, Boca sufrió la baja de Herrera, que se retiró lesionado entre lágrimas y fue reemplazado por Exequiel Zeballos. El mediocampista español preocupa a Gago, ya que es su tercera lesión desde su llegada.

En los minutos finales, Boca se adelantó en el campo en busca del descuento, pero Newell’s defendió con orden y hasta pudo haber ampliado la ventaja en algunos contraataques. Los hinchas rojinegros se fueron satisfechos con el rendimiento del equipo, que sumó su primer triunfo bajo el mando de Fabbiani.

Te recomendamos: Violencia en Rosario: Brey y Marchesín fueron agredidos por hinchas de Newell's

Lo que viene

Newell’s visitará a Tigre, líder de la Zona A, el próximo lunes 7 de abril desde las 19. Con 11 puntos, marcha 11° en la tabla, a seis unidades de Defensa y Justicia, último equipo en zona de clasificación.

Por su parte, Boca intentará reponerse el domingo 6 de abril a las 18, cuando reciba a Barracas Central en La Bombonera. El Xeneize sigue segundo, a un punto de Tigre, al que enfrentará en la última fecha. Además, en las próximas horas se espera el parte médico de Ander Herrera, cuya lesión generó preocupación en el cuerpo técnico.