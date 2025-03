La Unión Europea refuerza su alianza con Ucrania mientras crecen las diferencias con Estados Unidos y Rusia

Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el bloque enfrenta su mayor desafío desde su conformación. Avanza el proceso de militarización de los países miembros y la intención de acercamiento con América Latina.

Hoy 15:41

“Nada sobre Ucrania sin Ucrania”, dice Anitta Hipper, vocera de la alta representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas. Esta frase resume el espíritu general de lo que se conversa y se discute en el seno de la Unión Europea en días convulsionados donde Europa siente que, como nunca en las últimas décadas, está ante una encrucijada existencial sobre su seguridad y defensa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los temas más importantes en este momento trascendental es la discusión de un plan de rearme que implicaría una partida de 800.000 millones de euros para seguridad y defensa. Esta es una de las banderas de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que entiende también que apelar a la población es importante para que los líderes de los 27 países miembros tengan el respaldo que necesitan para destinar los recursos que requieren para robustecer la defensa de Europa.

Por supuesto que otro de los temas centrales tiene que ver con la creciente tensión entre Estados Unidos y la Unión Europea. El nuevo mandato de Trump en la Casa Blanca llegó para, quizás, ponerlos ante uno de los desafíos más significativos desde la conformación del bloque. Hay quienes entienden que lo que Trump hizo fue obligarlos a cohesionarse más. De hecho, uno de los logros que exhiben en medio de tiempos muy convulsionados y, en ocasiones, sombríos para Europa toda, uno de los logros que exhiben es que la población, quizás como en pocos momentos antes en la historia del bloque europeo, respalda la permanencia en la Unión Europea.

El fantasma que había dejado el Brexit se disipa frente a un tiempo en el cual la unión es vital justamente para la preservación de la seguridad en Europa. Reconocen el rol importante y creciente que está teniendo el Reino Unido, que pese a no ser ya parte del bloque se mantiene en una relación también existencial con él, entendiendo que el Reino Unido comparte algunas de las mismas preocupaciones en materia de seguridad.

“Ucrania forma parte de la familia de Europa”, dijo Anitta Hipper. Asimismo, la vocera de la alta representante asegura que lo que le sirve a Europa es una Ucrania fuerte en la mesa de negociación. Así, se nota de manera muy nítida que lo que Europa busca es contrarrestar la posición debilitante que la administración de Donald Trump con aquella escandalosa reunión en el Salón Oval ha dejado para Ucrania.

Esa posición de debilidad en una mesa de negociación donde, según Trump le decía al propio Zelensky, Ucrania no tiene cartas, es una posición que Europa no está dispuesta a aceptar porque entiende que una capitulación de Ucrania significa la latencia de la posibilidad de una amenaza futura o de una agresión futura por parte de Vladimir Putin. no se puede confiar en Putin ese parece ser el lema fundamental en Bruselas a esta hora y a partir de allí se trazan todas las políticas no solo para robustecer la defensa del bloque europeo, sino también para políticamente y también militarmente, económicamente robustecer a Ucrania en un tiempo difícil.

Los valores de Europa también son puestos en jaque, o mejor dicho, las normas para la defensa de los valores de Europa están siendo desafiadas en este momento y, de alguna manera, lo que defienden muchas de las personas que están trabajando en las discusiones más álgidas que se dan dentro del bloque es que tienen que resguardar ese mundo que construyeron después de 1945. Y eso no solamente implica gestos políticos, sino que implica decisiones concretas, nítidas y contundentes de cara a la población para la defensa de Europa y sus valores.