El viento obligó a suspender la final del Turismo Carretera en Neuquén

Después de posponer la actividad que iba a comenzar a las 14 para las 16, la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC) anunció la cancelación.

Hoy 19:09

La tercera fecha del Turismo Carretera (TC) en Neuquén tuvo que ser suspendida este domingo debido a fuertes vientos que superaron los 80 kilómetros por hora. A pesar de que la carrera estaba programada para las 14 horas, la organización primero la retrasó hasta las 16, pero finalmente la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC) decidió la cancelación.

El intenso viento generó una importante reducción de la visibilidad en la pista y complicó a los asistentes en el autódromo. Aunque el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) había advertido sobre las condiciones climáticas, la magnitud del fenómeno sorprendió a los protagonistas. Lautaro de la Iglesia, piloto de Dodge Challenger, expresó: “Estaba pronosticado viento, pero me sorprende la magnitud”. Por su parte, Marcelo Agrelo agregó: “Nunca vi algo igual”.

Dado que la carrera ni siquiera pudo largar, el reglamento establece que no se otorgarán puntos porque no se alcanzó el 20% del evento. Sin embargo, el comisario deportivo Roberto Saibene aclaró que sí se sumarán los puntos de las series y de la pole position. Además, explicó la decisión tomada junto a la comisión directiva: “La pista no estaba en condiciones y esta situación climática se extenderá hasta las 22”.