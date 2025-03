"Tengo miedo de que mate”: el pedido de ayuda de un padre para su hijo adicto de 15 años

Un hombre de apellido Villalba llegó al límite de sus fuerzas. Su hijo de 15 años, quien lucha contra una adicción a las drogas desde los 8, pasó de ser un adolescente perdido en su propio mundo a convertirse en una amenaza para su familia y la comunidad. El joven, según denuncia su padre, no solo es un consumidor constante de sustancias, sino que también comportamientos extremadamente violentos, lo que llevó a Mario a pedir la intervención judicial.

“Él vive con su mamá, le vive haciendo problemas, es muy adicto a la droga, violento y soba en todos lados. Nadie le hace nada”, expresó Villalba en diálogo con Radio Panorama.

En una desgarradora confesión, Villalba reveló que el joven llegó a agredirlo físicamente: “Me rompió las rodillas, me empujó y me atacó con un cuchillo”. Pero, más allá de los ataques familiares, el padre teme por la seguridad de su hijo y la de las personas a su alrededor. “Mi miedo es que termine matando a alguien. Yo vivo cerca de la chica que la mataron por un celular, él está perdido en la droga”, relató.

El padre de este joven también contó incidentes que involucran delitos cometidos por su hijo, como robos en la zona. “Me da vergüenza, me detuvieron a mí dos horas, por ir a reclamar a la policía que lo pongan en algún lado”.

A pesar de sus esfuerzos por brindar ayuda, siente que está solo en esta lucha y teme que las autoridades no actúen con la urgencia que requiere el caso. “Ya estoy cansado, quiero que alguien me ayude, que a él lo tengan internado con una policía, no le pido más nada”, manifestó Villalba.