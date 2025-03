Cristina Kirchner “no tiene miedo de ir presa”: su defensa pide la anulación de la causa Vialidad

El abogado Alberto Beraldi presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema y recusó al juez García-Mansilla. Afirma que la ex presidenta no espera una resolución en el corto plazo y explicó los recursos presentados.

Hoy 15:29

El abogado de la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner dijo hoy que la ex mandataria “no tiene miedo de ir presa” en la causa de Vialidad en la que está condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y que no espera una resolución en el corto plazo de parte del máximo tribunal.

“Por la que conozco a Cristina Fernández de Kirchner nunca tiene miedo de ir presa. Está convencida de la tarea que desarrolló y sabe que este proceso existe no porque cometió un delito, sino porque hizo muchas reformas que no le perdonan”, sostuvo Alberto Beraldi en una conferencia de prensa que dio esta mañana en la sede del Partido Justicialista Nacional, del que la ex mandataria es presidenta.

La conferencia fue para explicar las dos presentaciones que a primera hora la defensa hizo en la Corte Suprema. La primera fue el recurso de queja en el que solicitó la absolución de la ex presidenta y la segunda la recusación del juez del máximo tribunal Manuel García-Mansilla para que no intervenga en la causa.

“No existe la posibilidad de que Cristina Kirchner vaya presa en el corto plazo. Entre las cosas que se dicen falsamente es que la Corte estos recursos los rechaza en todas las oportunidades. Eso es mentira. La Corte ya intervino el caso de Vialidad y no solo está el recurso de Cristina Kirchner, sino que son 10 los recursos que la Corte tiene que tratar”, agregó Beraldi.

Junto con la presentación de la defensa, la Fiscalía hizo también su planteo y solicitó que la ex presidenta sea condenada a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita. Consultado sobre ese pedido, Beraldi respondió: “No nos preocupa la asociación ilícita porque la fiscalía no tiene la posibilidad de plantear ese recurso. La absolución por la asociación ilícita fue descartada en dos instancias. Nuestra legislación prohíbe que el fiscal interponga ese recurso porque se puede apelar cuando la pena es menos de la mitad a la que se dio”.

“Cristina Kirchner es absolutamente inocente de las imputaciones. Y a la condena se llega por una violación sistemática de la prueba y por una sentencia arbitraria”, resumió Beraldi.

La defensa también señaló que le pidió a la Corte Suprema que convoque a audiencias públicas para tratar su planteo y el del resto de las partes y que entre las posibilidades que tiene el máximo tribunal una es que anule la causa y orden que se haga un nuevo juicio oral y público en el que se analicen las pruebas que se pidieron y que fueron rechazadas.

Sobre la recusación de García-Mansilla, Beraldi señaló que el juez asumió en la Corte Suprema por un decreto del presidente de la Nación Javier Milei a tres días de que el Senado vuelva a tener sus sesiones ordinarias y, por lo tanto, con la posibilidad de tratar su pliego. También sostuvo que García-Mansilla había dicho en la audiencia pública en el Senado que no asumiría por decreto y que finalmente lo hizo.

A eso sumó que la semana pasada Milei dijo que Cristina Kirchner va a ir presa. “Necesitamos una garantía de que los jueces cumplen con un estándar de imparcialidad.” García-Mansilla claramente no cumple con la condición de ser un juez imparcial”, planteó Beraldi.

La Corte Suprema ya recibió la mayoría de los recursos de queja de las partes del juicio, por lo que quedó en condiciones de analizar el caso. El máximo tribunal no tiene plazos para resolver, por lo que la expectativa será cuando lo haga porque si confirma la condena Cristina Kirchner deberá ser detenida y no podrá ejercer más cargos públicos.

Lo que llegará al máximo tribunal son las condenas de Cristina Kirchner, del exsecretario de Obras Públicas José López, del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y del empresario Lázaro Báez a seis años de prisión; la de los exfuncionarios del área de Vialidad de Santa Cruz Raúl Pavesi (4 años y 6 meses), Juan Carlos Villafañe (5 años), José Raúl Santibañez (4 años), Mauricio Collareda (4 años) y de Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses); las absoluciones del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, del exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y del exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro. También el decomiso de 84 mil millones de pesos. Quien ya quedó con la absolución confirmada es Carlos Kirchner, primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner y exfuncionario de Planificación Federal. Para los exfuncionarios condenados también se les aplicó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.