Ricky Diotto habla sin filtros: la devastadora verdad sobre su conflicto económico con Fernanda Callejón

Luego de una nueva audiencia, el odontólogo reafirmó las dificultades que enfrenta para llegar a un acuerdo con su expareja.

Hoy 23:00

Fernanda Callejón y Ricky Diotto no logran llegar a un acuerdo. Tras la audiencia, el odontólogo se mostró harto de la batalla judicial: “Estoy viviendo un calvario hace tres años”.

Al ser abordado por el móvil de LAM (América), Diotto lamentó que esta situación tomara trascendencia pública. "Estoy viviendo hace tres años un calvario. Quiero que esto termine de una vez por todas. Hice todos los ofrecimientos que pude, dije que no quería quedarme con nada, mi única propuesta fue comprar un departamento para mi hija. No se quiso, no puedo hacer más nada", sostuvo, dejando en claro que él vive en un departamento a cuatro cuadras del colegio de la pequeña.

Acto seguido, señaló: “Yo puse mucho para que tengamos lo poco que tenemos. Me iba de mi casa a las seis de la mañana y volvía a las nueve de la noche. Veía el pasto solamente los fines de semana". “Y me tengo que bancar toda esta exposición, todo este caos, que no sé con qué me voy a encontrar, porque todos los días una cosa... Violencia, violencia... ¿Violencia de qué? ¿Violencia de decir ‘che, paguemos las cosas’?. La violencia es otra cosa”, sentenció indignado.

Consultado por la audiencia, remarcó que solo dio su documento y que no emitió palabra.

Luego se refirió al desacuerdo económico, y aclaró: "Pago de todo. Pago el colegio, la obra social, pago mi alquiler. Pago mis expensas, pago la hipoteca de la casa".

“¿Cuántos chicos conocés tristes que no viven en un country? La mitad del país. Hay millones de nenes felices que no viven en un barrio cerrado", comentó en tono de chicana. Y continuó: “Yo tengo un auto chico y ayer me fui con tres nenas hasta Avellaneda a llevarlas un cumpleaños y volvieron todas felices cantando Tini. ¿Vos te pensás que están más cómodas porque viajan en una camioneta?“.

A modo de cierre, remarcó que de su parte su hija está ajena a todos los escándalos. “Pasamos la mitad de los días juntos, es una nena feliz, hermosa, iluminada. Y yo no voy a permitir que mi hija se vaya de ese camino”, concluyó.