Preocupa a las autoridades salteñas la cantidad de muertos en siniestros viales

En lo que va de 2025, 30 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito. Aumentan los casos de alcoholemia positiva con altas graduaciones.

Hoy 08:08

En Salta, un joven automovilista perdió la vida en un trágico siniestro vial ocurrido el lunes, poco antes de las 10, sobre la ruta provincial 28, camino a Lesser.

El conductor de un Suzuki Fun negro circulaba en sentido oeste-este, desde Castellanos hacia la rotonda del Quirquincho, cuando, por causas que se investigan, a la altura del kilómetro 15 perdió el control del vehículo, cruzó de carril e impactó de lleno contra un árbol ubicado en la banquina contraria a su dirección.

El joven murió en el acto. Posteriormente fue identificado por la Policía como Daniel Joel Rocha Ruarte, de profesión fotógrafo y domiciliado en la zona norte de la capital salteña. Interviene la Unidad de Graves Atentados contra las Personas N° 1.

"Se investiga si el auto circulaba a elevada velocidad", informaron fuentes cercanas.

Con este último caso, ya son 30 las víctimas fatales en siniestros viales ocurridos en la provincia de Salta durante el primer trimestre de 2025. De ese total, al menos el 70% involucró motocicletas. En el mismo período de 2024 se registraron 39 víctimas fatales, y en 2023, hubo 40.

"El año pasado ya habíamos registrado un descenso importante de víctimas fatales en siniestros viales, y seguimos con la tendencia a la baja. Pero la situación sigue siendo preocupante, porque son 30 familias que han perdido a un ser querido", sostuvo el director general de Seguridad Vial de la Policía de Salta, Adrián Sánchez Rosado.

Y añadió: "Esto nos tiene bastante ocupados, pensando en la planificación y en qué más podemos hacer para cambiar la cultura de la gente, lograr mayor conciencia vial y respeto por la ley".

Durante el fin de semana pasado, según informa El Tribuno de Salta, se registraron al menos cuatro casos de alcoholemia positiva, algunos con niveles muy altos, que generaron gran preocupación y encendieron las alarmas.

El domingo, a las 13.46, en avenida Paraguay al 2200, esquina con Fernández Molina, a la altura del supermercado mayorista Diarco, se produjo un choque entre un automóvil Nissan y una motocicleta Mondial de 110 cc. El motociclista sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha. El test de alcoholemia dio positivo: 2,27 mg/l.

Horas antes, a las 5.50, en inmediaciones de la rotonda del río Ancho, por ruta provincial 26, camino a La Isla, el conductor de un vehículo perdió el control y terminó dentro de un canal. También arrojó alcoholemia positiva: 2,03 mg/l.

En otro hecho, cerca de las 2.45, en la Circunvalación Oeste, casi a la altura del ingreso a San Lorenzo Chico, un automóvil Seat chocó de frente contra dos vacas que se encontraban sueltas sobre la calzada. Como consecuencia del impacto, ambos animales murieron en el acto. El conductor dio positivo para alcoholemia con 0,24 mg/l. En el vehículo viajaban otros ocupantes, tres de los cuales sufrieron lesiones.

El sábado, alrededor de las 3, en la ruta provincial 48, en la zona de La Pedrera, a 2 kilómetros del control de la Policía Vial, un automovilista que viajaba con su pareja perdió el control del vehículo, que quedó prácticamente colgando sobre su lateral derecho, en el borde de un canal que desemboca en un precipicio. El conductor tenía más de 2 mg/l de alcohol en sangre.

"No registramos víctimas fatales el fin de semana, pero sí hoy (por ayer). Y si no hubo el fin de semana, no fue precisamente por el buen comportamiento, sino porque, creo yo, estuvo el ángel de la guarda. Realmente hay comportamientos muy peligrosos para sí mismos y para terceros. Alguien que conduce una moto con 2,27 de alcohol en sangre está jugando a la ruleta rusa con su vida y con la de los demás", remarcó Sánchez Rosado.

El funcionario aseguró que la Policía Vial tiene despliegue en toda la provincia, especialmente durante eventos masivos como festivales. "Por suerte, hace muchos años que no tenemos novedades negativas, a pesar de que seguimos detectando personas en estado de ebriedad, sobre todo a la salida de festivales grandes", indicó.

Y agregó: "Seguimos observando consumo de alcohol, exceso de velocidad, personas que no usan el cinturón de seguridad. En los barrios, vemos que muchos motociclistas no llevan casco, o no lo abrochan correctamente", concluyó Sánchez Rosado.