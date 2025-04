Jamie, de la serie "Adolescencia", aparecerá en la nueva película de Margot Robbie

El joven actor de 15 años ha alcanzado la popularidad durante el último mes gracias a la ficción en plano secuencia de la plataforma Netflix.

Hoy 10:48

El joven actor de Adolescencia, una de las series más impactantes del año en Netflix, dará el salto al cine con un personaje icónico. Jamie, interpretado por Owen Cooper, se meterá en la piel de la versión joven de un mítico protagonista literario en la nueva película dirigida por Emerald Fennell (Saltburn, Una joven prometedora), y protagonizada por Margot Robbie.

Con tan solo 15 años y tras su debut televisivo en la aclamada serie, Cooper encarnará al joven Heathcliff en la adaptación cinematográfica de Cumbres borrascosas, donde Margot Robbie interpretará a la protagonista, Catherine Earnshaw.

Aunque ambos comparten rodaje, el actor ha reconocido en una entrevista que no tiene escenas con ella: "La veo y hablo con ella todo el tiempo, pero no tengo realmente escenas con ella", aseguró en el programa de televisión This Morning.

La nueva versión de la novela de Emily Brontë, que se estrenará en cines el 13 de febrero de 2026, cuenta también con Jacob Elordi en el papel de Heathcliff adulto, Charlotte Mellington como la joven Cathy y un reparto que incluye a Shazad Latif, Alison Winter, Hong Chau y Vy Nguyen. El proyecto, que ya está en fase de rodaje, está producido por Warner Bros. y tendrá estreno en salas antes de llegar al streaming.

Esta será la primera aparición cinematográfica de Cooper, quien ha conquistado al público con su puesta en escena arrebatada en Adolescencia. Su participación en el clásico romántico-gótico de Brontë bajo la dirección de Fennell refuerza el salto a la gran pantalla de uno de los rostros más prometedores del panorama audiovisual británico.