Filtraron chats que demostrarían cómo Morena Rial organizaba robos a casas con la camioneta de su papá

Los mensajes datan de enero, un mes antes de que la mediática fuera detenida y permaneciera presa durante diez días.

Hoy 21:09

El periodista Martín Candalaft mostró al aire de El Diario de Mariana (América) contundentes chats en los que Morena Rial deja al descubierto cómo organizaba los robos a las casas de Villa Adelina por los que terminó presa en febrero. Vale aclarar que los mensajes ya están en la Justicia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“En uno de los robos, que hay que ver si se concretó, ella ofrece ir a robar con la camioneta del padre”, dijo el panelista, quien también anticipó que la mediática usó a su bebé recién nacido como coartada para evitar ser detenida.

En uno de los chats que la influencer tuvo en enero con una persona agendada como SI (que es Alan Fernández, actualmente detenido), ella escribió: “¿Y hay algo seguro? no para andar dando vueltas. Si hay seguro algo, pido el auto de mi papá y lo hacemos, y le tiro una moneda a mi hermana y a la mier... Porque no puedo exponer la camioneta de mi papá para dar vueltas”. De esta manera deja en claro que también iba a sobornar a su hermana Rocío para que no la delate.

“Vamos a ir con los pibes, que yo me llevo el billete. Capaz tenés razón y tenemos que cambiar (de ubicación)”, le respondió Fernández. La hija de Jorge Rial replicó: “Pero no puedo estar esperando afuera con la camioneta de mi papá. Ni en pedo. Me van a matar, bolu...”.

En otra conversación con una persona que se desconoce su identidad, queda en claro que Morena era la jefa de la banda delictiva. “Bebé, escuchá, se me rompió el celu. Hay un relaburo, reee, para el miércoles hasta las 20:20, pero en Tucumán es”, dijo.

“Quiero que lo hagas vos. Si no armate con el Eric y vengan. Es de caño”, le indicó Morena a su interlocutor. Y aclaró: “Es mucha plata y IPhones”. Impaciente, Morena le recalcó: “Sí o sí hay que estar el miércoles. ¿No tenés otra gente? qué se yo. Necesito que lo hagamos”.

En otro de los mensajes que mostró Candalaft, Rial pregunta a uno de los miembros de la banda qué debe hacer con su hijo recién nacido: “¿Lo llevo al gordito o lo dejo? Lo dejo mejor, ¿no?”. “Y sí, para que vos estés tranquila”, le contestó Alan Fernández. Ella respondió: “Pasamos re desapercibidos con el bebé”. “Sí, pero vos no estás tranquila. Bueno, fijate. Yo cero drama con eso”, comentó su interlocutor.