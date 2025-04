Noel Gallagher admite estar sorprendido por la demanda de entradas para la gira de reunión de Oasis

El tour de la banda, que comienza el 4 de julio, incluye paradas en México, Argentina, Chile y Brasil.

Uno nunca sabe realmente cuánto lo han extrañado sus fans hasta que se aleja por un tiempo. Incluso ahora, nueve meses después de que Oasis sorprendió al mundo al anunciar que se reunirá para una gira por estadios en el verano de 2025, algo que nadie pensó que sucedería, al compositor, guitarrista y ocasional vocalista Noel Gallagher todavía le cuesta creer la magnitud del asunto.

Según NME, en una entrevista con uno de los exfotógrafos de la revista, Kevin Cummins, para su nuevo libro Oasis: The Masterplan, el mayor de los hermanos Gallagher admitió que la locura por conseguir boletos para los primeros conciertos de la banda desde 2009 lo dejó sorprendido. “Pensé que sería algo importante, pero me tomó por sorpresa lo grande que realmente fue,” dijo Gallagher, de 57 años.

En un esfuerzo por vencer a los bots y revendedores, la agrupación liderada por Liam Gallagher se asoció con Twickets en un esquema diseñado para bloquear la reventa de boletos con fines de lucro, advirtiendo que esas compras serían canceladas. Durante la frenética preventa, sin embargo, fans frustrados describieron que pasaron horas en fila, a menudo quedarse con las manos vacías para la primera tanda de fechas en el Reino Unido e Irlanda.

En octubre, Ticketmaster dijo que investigaría el asunto y cancelaría aproximadamente 50.000 boletos de reventa que se habrían comprado utilizando técnicas prohibidas para la gira. Esos métodos, típicamente usados por revendedores y bots, incluían la compra de más de cuatro boletos por familia, por espectáculo, y el uso de múltiples identidades para adquirir boletos en masa.

Luego, en marzo, la CMA (Autoridad de Competencia y Mercados) del Reino Unido dijo que Ticketmaster podría haber “engañado” a los fans respecto a los precios de los boletos para los shows. Oasis posteriormente emitió un comunicado diciendo que no tenía “conocimiento de que se utilizaría la fijación de precios dinámica” en la venta de entradas para las 19 fechas iniciales. Una actualización de la investigación en curso de la CMA reveló que Ticketmaster UK podría haber violado la ley de protección al consumidor, al “etiquetar ciertos boletos como ‘platinum’ y venderlos por casi 2,5 veces el precio de boletos estándar equivalentes, sin explicar suficientemente que no ofrecían beneficios adicionales y a menudo estaban ubicados en la misma área del estadio”.

Aunque al momento de esta publicación no se había revelado la composición del resto de la banda ni el setlist que tocará, Noel pudo haber dado una pista sobre qué canciones estarán incluidas cuando Cummins le preguntó por su tema favorito de Oasis. “¿Puedo elegir más de uno? ‘Supersonic’, ‘Some Might Say’, ‘Live Forever’ y ‘Rock’n’Roll Star’,” respondió Gallagher sobre un puñado de las canciones más queridas y frecuentemente interpretadas de la banda.

En enero, Liam respondió al setlist soñado de un fan, diciendo que “no está muy lejos” cuando le preguntaron si esa lista de canciones era en sus ojos “oficial”. La lista incluía prácticamente lo que uno esperaría basándose en setlist anteriores de la banda, con temas como: “Acquiesce”, “Some Might Say”, “Lyla”, “Shakermaker”, “The Hindu Times”, “Cast No Shadow”, “Slide Away”, “Supersonic”, “Morning Glory”, “Rock ‘n’ Roll Star”, “Cigarettes & Alcohol”, “Don’t Look Back in Anger”, “Live Forever” y “Champagne Supernova”.

El mes pasado, la banda anunció que se creará una película documental sobre la gira Oasis Live ’25, que será producida por el guionista, productor y director nominado al BAFTA y al Oscar Steven Knight (Peaky Blinders, Spencer, Dirty Pretty Things), y dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace (Meet Me in the Bathroom, Shut Up and Play the Hits). Aún no se ha anunciado una fecha de estreno para la película, que no tiene título por el momento, ni se revelaron más detalles sobre el contenido del proyecto, que será distribuido por Sony Music Vision.

Hasta ahora, Oasis ha anunciado 41 fechas para la gira, que comenzará el 4 de julio con el primero de dos shows en el Principality Stadium en Cardiff, Gales, antes de recorrer el Reino Unido en preparación para una etapa en Norteamérica que comenzará el 24 de agosto en Toronto. La gira luego se trasladará a la Ciudad de México, Corea del Sur, Japón, Australia y Sudamérica, con paradas en Argentina, Chile y Brasil.