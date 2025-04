El mundo rechaza los aranceles recíprocos de Estados Unidos anunciados por Donald Trump

Líderes mundiales y funcionarios de distintos países se mostraron en contra de la medida anunciada por el presidente estadounidense. Se registran caídas generalizadas en varios mercados.

Hoy 08:13

El anuncio de Donald Trump sobre los nuevos aranceles recíprocos que impondrá Estados Unidos para igualar barreras comerciales y fiscales con respecto a otros países, en una jornada que bautizó como “Día de la liberación”, causó rechazo en distintas partes del mundo, además de la caída generalizada en varios mercados.

Este miércoles, el mandatario estadounidense marcó el inicio de la aplicación de gravámenes de al menos 10% a todos los productos que ingresan a Estados Unidos (a los de China un 34% y a los de la Unión Europea un 20%).

China, por caso, afirmó que "se opone firmemente" a los nuevos aranceles estadounidenses y anunció "contramedidas para resguardar" sus derechos e intereses.

Los gravámenes impuestos por el presidente Donald Trump "no cumplen con las reglas del comercio internacional y dañan gravemente los derechos legítimos e intereses de actores relevantes", indicó el Ministerio de Comercio chino en un comunicado.

En ese orden, llamó a Washington a "cancelar inmediatamente" las nuevas medidas, que a su juicio "ponen en peligro el desarrollo económico mundial" y afectarán los intereses estadounidenses y la cadena internacional de suministros.

China instó a Estados Unidos a "resolver las diferencias con sus socios comerciales mediante un diálogo igualitario" y afirmó que "en una guerra comercial no hay ganadores".

En tanto, el ministro japonés de Comercio, Yoji Muto, consideró que “las medidas arancelarias unilaterales adoptadas por Estados Unidos son extremadamente lamentables” y exigió a Washington que no las aplique en su país.

Por su lado, la primera ministra de Tailandia, Paetongtarn Shinawatra, aseguró que su gobierno tiene un "plan fuerte" para responder a los aranceles de 36% impuestos por Trump a las exportaciones de su país.

El gobierno taiwanés se mostró en la misma dirección. Señaló que "la decisión (estadounidense) es muy poco razonable y la lamenta profundamente”. Además, la portavoz del gabinete, Michelle Lee, aseguró que “iniciará negociaciones serias con Estados Unidos". Si bien los aranceles sobre las exportaciones de la isla son del 32%, no incluyen a los semiconductores, uno de los principales bienes exportados por Taiwán.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, lanzó una advertencia similar a la del gigante asiático. "Vamos a combatir estos aranceles con contramedidas", remarcó, y consideró que las tarifas estadounidenses "cambiarán fundamentalmente el sistema de comercio mundial" y "afectarán directamente a millones de canadienses".

Rechazo a los aranceles de Trump en Europa

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que los aranceles constituyen un "duro golpe a la economía mundial". También declaró que el bloque está "preparado para responder", aunque aseguró que "no es demasiado tarde" para abrir negociaciones con Washington.

La industria automovilística alemana advirtió que estos gravámenes estadounidenses "solo crearán perdedores". "La Unión Europea debe actuar ahora de manera unida y con la fuerza necesaria mientras continúa indicando su disposición de negociar", indicó la Asociación Alemana de Industria Automotriz.

En paralelo, el Gobierno británico calificó los aranceles de Estados Unidos de "decepción" y un "desafío", aunque reconoció que está en una mejor posición que otros países.

En unas declaraciones a Radio Times, el ministro de Empresas y Comercio, Jonathan Reynolds, dijo que "cualquier barrera al comercio, en particular entre el Reino Unido y nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, me decepciona". "Es un desafío", añadió. Y puntualizó: "Aún así me sentí decepcionado".

Raynolds resaltó además que el Reino Unido se ha preparado para "todos los escenarios" ante el impacto de estos aranceles recíprocos.

"Tenemos todos los escenarios imaginables planeados, pero también tenemos un plan para mantener la tranquilidad, hablar con Estados Unidos, continuar nuestro trabajo, asegurarnos de obtener lo mejor para el Reino Unido y trabajar con todos nuestros amigos y aliados como una forma de superar esto", recalcó.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se refirió a esta polémica cuestión en sus redes sociales. "La introducción por parte de Estados Unidos de aranceles a la UE (Unión Europea) es una medida que considero mala y que no conviene a ninguna parte", opinó en un comunicado por redes sociales.

"Haré todo lo que pueda para trabajar por un acuerdo con Estados Unidos, buscando evitar una guerra comercial que inevitablemente debilitará a Occidente en provecho de otros actores mundiales", agregó.

El Gobierno español anunció la activación de los instrumentos comerciales y financieros a disposición del Estado para desplegar una red de protección inmediata y una estrategia de relanzamiento de los sectores afectados por los aranceles.

Los países de la Unión Europea tendrán aranceles del 20% dado que, según afirmó Trump, el bloque comunitario grava a los productos estadounidenses con un 39% de media.