Golpearon y torturaron a una abuela de 92 años para robarle: "Me dijeron que si gritaba, me iban a matar“

Julia Cáceres dormía en su casa de Merlo cuando los delincuentes forzaron la reja de una ventana y entraron a robar.

Hoy 08:39

Una jubilada de 92 años fue asaltada y golpeada salvajemente por tres delincuentes que entraron a robar a su casa durante la madrugada de este martes en el partido bonaerense de Merlol.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La dramática situación ocurrió cuando Julia Cáceres dormía en su casa, ubicada en el cruce de las calles Garay y Rodríguez, y los tres ladrones forzaron la reja de la puerta de entrada para entrar.

Una vez adentro de la casa, comenzó un verdadero terror para la jubilada. La mujer contó que los agresores buscaban dinero y objetos de valor, y para eso la golpearon duramente.

"Me taparon la boca y me apretaron el cuello. Me dijeron que si gritaba, me iban a matar“, contó la jubilada en diálogo con América TV.

Con el paso de los minutos, la violencia de los delincuentes fue creciendo: “Se subieron a la cama y me pidieron plata, dólares. Me sacaron los anillos que llevaba puestos y hasta un perfumito que me regalaron mis nietos. Se llevaron todo lo que pudieron: ropa, zapatillas y la poca plata que tenía”.

El calvario adentro de su casa duró poco más de una hora, y la última situación de violencia fue unos minutos antes de que los agresores escaparan. "Me pegaron mucho y me ahogaron“, resaltó Julia.

Una vez que los delincuentes se fueron, la mujer llamó a la Policía, que llegó a los pocos minutos. Los efectivos la trasladaron a un hospital de la zona, donde fue atendida por los golpes que sufrió y también porque le subió la presión.

Hasta el momento no se registraron detenciones por el brutal robo, y los investigadores trabajan en el análisis de las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los ladrones.

La víctima dijo que uno de los delincuentes "tendría 30 años", mientras que “el otro era más chiquito”, y no descartó que hubiera más personas “haciendo de campana” en la puerta de la casa. “Podrían ser mis nietos”, lamentó.

En su dramático relato, Cáceres contó que "no llega a fin de mes" y que el robo sufrido agravó su situación económica mucho más.