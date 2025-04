Gran Hermano 2025: Selva destrozó a Luz con frases hirientes. "Sos calienta bragueta"

La uruguaya y la jujeña protagonizan un feroz e inesperado cruce.

Hoy 10:03

En las últimas horas Gran Hermano 2025 (Telefe) se llenó de peleas entre los participantes, en plena disputa por la nominación masiva en la casa.

Dos que se dijeron de todo fueron Selva Pérez y Luz Tito.

La actriz uruguaya fue muy hiriente con la modelo jujeña luego de que le reprochara que está demasiado cerca de Santiago “Tato” Algorta cuando en el exterior tiene novio.

La discusión arrancó durante una actividad que tuvieron que hacer por la tarde de este miércoles, en la que Selva contó que siempre veía “mucho jueguito de manos y sonrisa” entre los integrantes del Tridente.

“Qué pendiente que estás de nosotros. Ya te dije que no me nombres con eso de que amás la pareja porque tengo novio”, le explicó Luz. “Sobre todo lo tenés que recordar tu que sos la novia porque yo no tengo nada que ver”, devolvió Selva durante el juego que estaban haciendo.

Una vez que todo terminó con varias peleas cruzadas entre otros jugadores, Selva, enojada, seguía discutiendo con Luz por el mismo tema.

Visiblemente ofuscada, la uruguaya caminó por al lado de la modelo y con mucha malicia lanzó una frase sumamente dolorosa.

“Jamás calenté bragueta ajena y tampoco soy mosquita muerta”, expuso, con mucha violencia verbal, un lado desconocido hasta el momento en el juego de la influencer.

Con algo de templanza, Luz no reaccionó, tal vez el objetivo de Selva. La modelo solo miró a Tato, que salió en su defensa. “Jamás hizo eso”, explicó, también, con amabilidad.

Más tarde, en una charla que tenían en el patio varios de los integrantes del nuevo grupo que se está formando, Luz habló del tema. “Podría ser mi madre y me está tratando de pu... directamente”, dijo. “Me parece muy fuerte”, opinó Devi. “¿Con qué derecho puede decir eso?“, se preguntó Papucho.