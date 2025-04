La mamá de L-Gante habló sobre la salud mental del cantante tras los preocupantes mensajes en redes

Claudia Valenzuela admitió que su hijo atraviesa algunas situaciones complejas y contó cómo está la relación actual con Wanda Nara.

Hoy 20:03

Claudia Valenzuela, la mamá de L-Gante, aclaró la situación actual de su hijo, quien publicó hace algunas horas preocupantes mensajes en sus redes. El artista dio a entender que estaba viviendo un difícil momento personal y que deseaba atravesarlo “en soledad”. Casi de inmediato, las sospechas recayeron sobre Wanda Nara y Tamara Báez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La periodista Karina Iavicoli se comunicó con Claudia y contó en Intrusos (América) parte de su conversación vía chats de WhatsApp: “Hablé con ella, me contestó muy bien. Le dije que se andaba diciendo que su hijo estaba triste y ella me respondió que su hijo ‘no está deprimido’ y que ‘si no ya estaríamos hablando de un tema de salud mental’”.

A modo de llevar tranquilidad a los seguidores del cantante, la abuela de Jamaica Valenzuela explicó a la comunicadora: “Pasaron cosas buenas y malas y quiere volver a dedicarse a hacer todo lo que hace, pero juntando fuerzas primero”.

Finalmente, la aludida desmintió con Iavícoli el insistente rumor sobre la separación entre su hijo y Wanda Nara. “No se alejaron, nada que ver. Está todo bien. No están separados, él no está deprimido y mañana viajan juntos a Chile”, comentó.