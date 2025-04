El capitán de Monterrey explotó contra Demichelis: “No nos aportas nada”

El entrenador argentino tuvo un entredicho con el volante español Sergio Canales, quien lo acusó de dirigir con “el dedo”, y explicó la tensa situación vivida en la práctica.

Hoy 21:40

La sorpresiva eliminación de Monterrey ante Vancouver Whitecaps en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf dejó más que un golpe deportivo. Según el periodista Santiago Fourcade, el entrenador Martín Demichelis mantuvo una tensa discusión con el español Sergio Canales, capitán de los Rayados, que terminó con gritos, una herida y un posible ausente para el próximo partido.

Durante una charla en el vestuario, el técnico argentino le recriminó al mediocampista su actitud táctica y su falta de sacrificio defensivo. La respuesta de Canales fue contundente: “No nos has aportado nada en defensa, en ataque, ni en las prácticas”. Acto seguido, pateó una puerta de vidrio, se cortó y necesitó diez puntos de sutura, por lo que su presencia en el duelo de este sábado ante Guadalajara por la novena fecha de la Liga MX está en duda.

Ante la repercusión del hecho, Demichelis buscó desdramatizar: “Pongan los títulos que quieran. No soy autoritario, me gusta escuchar y que el jugador opine. Sabemos lo que nos jugamos el fin de semana y vamos a representar a la institución como se merece. No tengo dudas de que salgan los que salgan, se van a ver once guerreros”.

Los números del ciclo Demichelis en Monterrey

El ex entrenador de River Plate llegó a Monterrey en agosto de 2024 y tiene contrato hasta junio de 2026. Desde su arribo, dirigió 35 partidos, con un balance de 15 victorias, 11 empates y 9 derrotas.

Actualmente, los Rayados marchan novenos en la Liga MX, a once puntos del líder América y apenas dos por encima de Pumas, el último clasificado a las eliminatorias para la serie final. En el plantel se destacan figuras como Esteban Andrada, Sergio Ramos y Lucas Ocampos.

Además, el conjunto mexicano integrará el Grupo E del Mundial de Clubes 2025 junto a River Plate, Inter de Milán y Urawa Red Diamonds. El torneo comenzará el 14 de junio en Estados Unidos.

Una interna que recuerda a su paso por River

No es la primera vez que Demichelis tiene cortocircuitos con un capitán. En agosto de 2023, mientras dirigía a River, trascendió que el DT compartió en off algunas críticas hacia los referentes, entre ellos Enzo Pérez, figura y líder del equipo. El conflicto creció tras la eliminación en octavos de final de la Libertadores ante Internacional de Porto Alegre y una serie de malos resultados que lo dejaron bajo la lupa.

La tensión quedó expuesta en diciembre de ese año, durante la final del Trofeo de Campeones en Santiago del Estero, donde River venció a Rosario Central. En su despedida del club, Pérez evitó saludar al entrenador, dejando en claro que el vínculo estaba roto. Curiosamente, el mediocampista regresaría al club meses más tarde, ya bajo la conducción de Marcelo Gallardo.

Con esta nueva polémica, Demichelis vuelve a estar en el centro de la escena, esta vez en el fútbol mexicano, donde la presión no da respiro y los conflictos internos comienzan a hacer ruido en un equipo que buscará levantar cabeza cuanto antes.