Los Pumas 7s se consagraron bicampeones del Circuito Mundial y van por más en Singapur

La Selección Argentina de rugby seven se impuso por 19-12 sobre Gran Bretaña y se quedó con la fase regular. Ahora jugarán las semifinales.

Hoy 13:00

El seleccionado argentino de rugby seven, dirigido por Santiago Gómez Cora, escribió otra página dorada en su historia al consagrarse nuevamente campeón de la fase regular del Circuito Mundial SVNS, tras clasificar a las semifinales del torneo de Singapur. Con ese resultado, Argentina retuvo el título que había logrado por primera vez en la temporada anterior.

El equipo nacional selló su pase a la siguiente ronda tras una victoria clave por 19-12 ante Gran Bretaña, con tries de Marcos Moneta, Joaquín Pellandini y Matías Osadczuk. Pese a haber debutado con una ajustada derrota frente a Sudáfrica (26-24), los Pumas 7s se recuperaron y mostraron carácter para imponerse ante los británicos y asegurarse el primer puesto en la tabla anual.

Durante la temporada, Argentina logró títulos en Perth, Vancouver y Hong Kong, además de un tercer puesto en Dubai y un quinto lugar en Ciudad del Cabo. Gracias a estos resultados, sumó 88 puntos y lidera cómodamente la clasificación general, por encima de Fiji (76) y España (74), que también disputarán las semifinales.

Este domingo, el conjunto albiceleste enfrentará a Fiji desde las 3:56 (hora argentina), con transmisión de Disney+ y Fox Sports. La otra semifinal será entre España y Kenia, y la gran final está prevista para las 8:41. Luego, los ocho mejores equipos del año jugarán la gran definición de la temporada en Los Ángeles, el 3 y 4 de mayo.

El logro argentino fue celebrado por los protagonistas. Tobías Wade valoró la capacidad de reacción del grupo: “Volvimos al vestuario y corregimos errores. Si no se sufre, no vale”. Mientras que Gómez Cora destacó el proceso: “Este grupo gana todos los días, no es normal. Somos bicampeones, podemos caminar con la frente en alto”.

Ahora, con el objetivo de cerrar con un nuevo título en Singapur, Los Pumas 7s se preparan para otro desafío, respaldados por un ciclo que ya se instaló entre los mejores del mundo.