Un video contradice la versión israelí sobre un ataque mortal a paramédicos

Los cuerpos de 15 socorristas fueron hallados en una fosa común, donde apareció también un celular con la grabación.

Hoy 13:59

Un video del ataque que mató a 15 paramédicos de la Media Luna Roja Palestina, Naciones Unidas y la Defensa Civil de Gaza contradice la versión de Israel. El registro fue publicado este sábado por el periódico estadounidense The New York Times, y desmentiría la explicación entregada por las fuerzas israelíes, que acusaron al convoy médico de avanzar sin luces y de manera "sospechosa”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El video muestra que las ambulancias en las que viajaban los rescatistas, que iban vestidos con uniformes reflectantes, y el camión de bomberos que las acompañaba, iban claramente marcados y con las luces de emergencia encendidas. La grabación fue recuperada del celular de Rifat Radwan, un socorrista que formaba parte del equipo de 15 personas que murieron el 23 de marzo en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.

El registro fue compartido con el periódico estadounidense por un diplomático en la ONU que pidió el anonimato. The New York Times verificó las imágenes y concluyó que fueron grabadas durante las primeras horas de la mañana del 23 de marzo en Rafah. En el video se escucha al paramédico que graba el incidente diciendo: "Pérdoname mamá, este es el camino que he escogido: ayudar a la gente".

Te recomendamos: Netanyahu le exige a los líderes de Hamas que entreguen sus armas mientras bombardea Gaza

Investigación exhaustiva

Israel insiste en que en los coches había "terroristas", y dijo que mató a nueve presuntos milicianos, aunque de momento solo ha dado el nombre de uno, que no se corresponde con los nombres de las víctimas publicados por la Media Luna Roja o la Defensa Civil de Gaza. En el video se aprecia que los disparos contra el personal médico suenan durante cinco minutos. Radwan pide perdón a Dios y dice que sabe que va a morir.

Te recomendamos: Para “incorporar grandes áreas”, Israel amplía su ofensiva en el sur de Gaza

Los hechos ocurrieron cuando Israel ordenó la evacuación forzosa del barrio de Tel al Sultán, en Rafah, que poco después fue bombardeado. La Media Luna Roja movilizó entonces a dos ambulancias en busca de heridos y, tras perder el contacto con una de ellas, se enviaron varios equipos de rescate que también fueron atacados durante varias horas, según la ONU.

Hasta cinco días después del ataque los servicios de emergencias no lograron acceder a la zona, donde lograron recuperar el cuerpo de un trabajador de la Defensa Civil. El domingo siguiente, en una nueva búsqueda, los equipos de rescate desenterraron 14 cuerpos de una fosa común. El miércoles 2 de abril, el Ejército israelí admitió que cubrió "con telas y tierra" los cuerpos de los paramédicos y rescatistas, y alegó que lo hizo en la creencia de que su rescate iba a llevar tiempo.

Este sábado el Ejército de Israel dijo que examinará "exhaustivamente” la grabación.