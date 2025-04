Fernando Gago dio marcha atrás: Carlos Palacios vuelve a la lista de Boca para recibir a Barracas Central

El chileno, que estuvo ausente ante Newell’s, volvió a la lista de concentrados del Xeneize.

Hoy 16:30

Fernando Gago decidió dejar atrás el conflicto con Carlos Palacios y lo incluyó entre los convocados de Boca para el partido de este domingo ante Barracas Central, por la fecha 12 del Torneo Apertura. El delantero chileno había sido marginado del encuentro anterior por una ausencia en el entrenamiento, pero se reincorpora en un momento clave para el equipo.

El duelo se disputará en la Bombonera, desde las 20:00, y será televisado por TNT Sports. Boca buscará recuperarse tras la derrota 2-0 ante Newell’s en Rosario, que cortó una racha de seis victorias consecutivas y lo dejó sin la punta de la Zona A.

Palacios no había sido tenido en cuenta por el cuerpo técnico luego de no presentarse al primer entrenamiento de la semana pasada, tras un viaje a Chile. El jugador justificó que un inconveniente mecánico con su auto le impidió llegar al aeropuerto a tiempo. Aunque el Consejo de Fútbol avaló su versión y no aplicó sanciones económicas, Gago fue tajante en lo deportivo y lo dejó afuera del viaje a Rosario.

Después de disculparse con el plantel y el cuerpo técnico, el atacante chileno fue reincorporado y podría volver a sumar minutos ante Barracas, un rival que pelea por mantenerse fuera del fondo de la tabla. Su retorno le da a Boca una pieza importante en ataque, especialmente tras un partido donde el equipo mostró pocas variantes ofensivas.

Con la vuelta de Palacios, Gago recupera a uno de los jugadores más desequilibrantes del semestre, justo cuando necesita un triunfo para volver a la pelea por el primer lugar del grupo.