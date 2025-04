Andrea Ghidone recordó el doloroso robo que sufrió a manos de su expareja y la niñera: "Fue lo peor"

La actriz fue invitada a La Noche de Mirtha y habló sobre el traumático hecho que vivió en 2014.

Hoy 10:01

Uno de los episodios más difíciles que atravesó Andrea Ghidone en su vida fue el robo que vivió en su casa de Recoleta en 2014 en el que fueron detenidos quien era su pareja y la niñera de su hija, acusados de ser los “entregadores”.

“Gracias a este programa pude conseguir que las cosas avanzaran”, recordó sobre el caso. “Ella terminó presa”, detalló, sobre el hecho que se dio el día que ella debutaba con el espectáculo Señor Tango.

“Esto me cambió mi vida, literal. Gracias a ese momento yo entendí muchas cosas. Hasta ahí no me había caído la ficha de todo, pero fue otra vida. Sin lugar a dudas fue lo peor que me pasó en esta vida, pero al mismo momento te puedo decir que fue una de las mejores cosas”, reflexionó, sobre cómo el episodio fue un antes y un después en su vida.

“A partir de ahí comencé a querer trabajar con mi productora propia, con mi compañía de tango, para poder estar en mi casa, para no tener que salir a trabajar de martes a domingo y dejarla a mi hija a la noche. Bueno, no es fácil ser de otro país en Argentina. Es una vida complicada y ella era muy chiquita” , recordó.

En aquel momento su hija, Natasha, tenía 8 años e ingresaron a su casa mientras ella actuaba en el espectáculo de tango, y desvalijaron todo su departamento. Según trascendió, la empleada doméstica habría actuado como “entregadora”, al darle las llaves del domicilio de Ghidone a su novio, quien posteriormente se las habría entregado a un tercero para que ingresara a la vivienda y llevara a cabo el asalto.

La investigación llevó a una serie de allanamientos en la cárcel de Avellaneda, donde se hallaron varias de las pertenencias robadas, principalmente, joyas, que formaban parte del botín.