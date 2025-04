Dos pequeños héroes: rescataron a un bebé que había sido dejado en una plaza de Caseros

El bebé está internado en el Hospital Carrillo, fuera de peligro.

Hoy 12:48

Dos nenes que jugaban en una plaza de la localidad de Caseros encontraron a un bebé que había sido abandonado.

Los chicos enseguida lo auxiliaron, llamaron a la Policía y recién nacido fue puesto a resguardo.

El dramático episodio ocurrió este viernes en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

De acuerdo al relato de los chicos, todo sucedió mientras andaban en bicicleta y vieron un bulto que se movía debajo de un árbol.

Además, precisaron que habían visto cómo una mujer lo dejaba allí.

Según contaron, la sospechosa se bajó de un auto, dejó al bebé dentro de una bolsa y se fue. “Para mí fue un momento difícil por el bebé, más que nada, porque la chica lo dejó”, contó Elián, uno de los chicos.

“Estábamos andando en bici, frené y Thiago me llamó. Lo agarró, salió y ahí lo vi. ‘Es un bebé”, le dije. Después le dijo a Bastián (otro de los amigos) ‘agarrá la bici que lo voy a dejar en la casa de tu abuela’“, fue el relato del nene.

Así fue como el chiquito llegó hasta Antonia, que resguardó al recién nacido y muy emocionada contó: “Yo lo recibí con mucho dolor en el alma, hasta ahora no se me pasa. Pobrecito, es tan indefenso, porque yo soy una mujer grande ya y ver eso me duele mucho en el alma”.

Thiago, quien vio por primera vez al bebé, también contó cómo fueron sus sensaciones en ese momento: “Me sentí mal, no lloré, pero me sentí mal. Estábamos andando en bicicleta, bajé, corrí las plantas y vi que estaba moviendo las manos, que estaba llorando, así que lo agarre porque no lo iba a dejar tirado, y se lo llevé a Antonia y ahí vino la policía”, precisó en diálogo con Telefé.

Sobre el final, el chiquito habló sobre sus ganas de que alguien del barrio pueda adoptarlo para poder verlo crecer.

Con respecto a la salud del bebé, los médicos del Hospital Carrillo, a donde fue derivado, informaron que se encuentra estable. Además, en las últimas horas, Antonia, Thiago y Elián fueron a visitarlo y a llevarle pañales.

Actualmente, la Justicia investiga el caso y ya se encuentran revisando cámaras de seguridad de la zona para identificar a la mujer que dejó al bebé. También se intenta determinar los motivos por los que lo abandonó.