Tormentas devastadoras dejan al menos 18 muertos en el sur y medio oeste de EE.UU.

Entre las personas afectadas hay varios menores de edad y las autoridades piden a la comunidad extremar precauciones, ya que se prevé que el clima severo persista.

Hoy 16:18

Las lluvias intensas no cesan en el sur y medio oeste de Estados Unidos, donde al menos 18 personas han muerto desde el miércoles pasado como consecuencia de tormentas, crecidas de ríos y deslizamientos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó Associated Press, ciudades y zonas rurales desde Texas hasta Ohio han sido golpeadas por precipitaciones persistentes, generando el cierre de carreteras, cortes de energía y evacuaciones forzadas.

El pronóstico indica que las condiciones extremas podrían continuar en los próximos días.

En Kentucky, más de 500 caminos fueron cerrados debido a las inundaciones, reportó el gobernador Andy Beshear el domingo a través de su cuenta oficial en X. Dos personas murieron en ese estado, incluida un niño de 9 años que fue arrastrado por el agua cuando se dirigía a tomar el autobús escolar en Frankfort, la capital estatal. Beshear también anunció que oficinas públicas permanecerán cerradas este lunes y que el acceso al agua potable es limitado en varias zonas de la ciudad.

“La lluvia simplemente no se detiene. Ha sido incesante durante días”, declaró a AP Wendy Quire, gerente del restaurante Brown Barrel, ubicado en el centro de Frankfort. “En mis 52 años de vida, jamás he visto algo así”, añadió. Las autoridades locales apagaron el suministro de gas y electricidad en el casco urbano de la ciudad debido a la subida del río Kentucky, cuya crecida todavía no ha alcanzado su punto máximo.

Associated Press detalló que también hay alertas por tornados en Alabama, Georgia y Florida, mientras el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que decenas de localidades alcanzarán niveles de “inundación mayor” en los próximos días. Esto implicaría afectaciones a viviendas, carreteras, puentes y infraestructura crítica. En Falmouth y Butler, dos ciudades ubicadas en una curva del río Licking, se ordenó la evacuación obligatoria. Hace tres décadas, ese mismo río superó los 15 metros de altura, dejando cinco muertos y destruyendo mil viviendas.

En Tennessee, se confirmaron 10 muertes, informó el Departamento de Salud estatal citado por Reuters. En Arkansas, un niño de 5 años murió cuando un árbol cayó sobre su casa; en Missouri, un voluntario de 16 años falleció en un accidente vehicular mientras intentaba rescatar a personas atrapadas por las tormentas. También se registraron víctimas en Indiana y Mississippi, según medios locales.

El impacto de las lluvias no se ha limitado a las carreteras. De acuerdo con datos de FlightAware.com, el sábado se cancelaron 521 vuelos nacionales e internacionales en Estados Unidos y se reportaron más de 6.400 retrasos. El domingo por la mañana ya se contaban 74 vuelos cancelados y 478 retrasados, reflejando la magnitud del caos logístico que atraviesa el país por este fenómeno.

En la ciudad de Dyersburg, Tennessee, decenas de personas acudieron a un refugio de emergencia tras escuchar alertas de tornado. Uno de ellos fue George Manns, de 77 años, quien relató a Associated Press que al oír la advertencia recogió una silla plegable, medicamentos, dos portátiles, dos iPads y bolsas con artículos personales antes de dejar su apartamento. “No puedo dejar nada atrás en caso de que el edificio se destruya”, explicó.