Llanto y emoción: Tini Stoessel brilló con alma y corazón en La Peña de Morfi

Conmovida, cercana y auténtica, Tini Stoessel protagonizó este domingo una de las entrevistas más íntimas de los últimos tiempos en su visita a La Peña de Morfi (Telefe).

A días del éxito de su show gratuito para el canal de streaming La Casa, en el barrio porteño de Palermo, y del anuncio de FUTTTURA, el festival que condensará toda su historia musical, la cantante se sentó frente a Diego Leuco y Lizi Tagliani y habló sin filtros sobre el torbellino emocional que vive.

“Fue realmente muy emocionante desde el momento que me subí al escenario, todo el día”, arrancó diciendo, aún visiblemente movilizada. “Después estuve como un poco en shock. Uno nunca deja de acostumbrarse a una situación así, de ver que hay gente esperando desde hace dos días… o todas esas horas, y cómo cantaron, cómo lloraron, cómo se emocionaron conmigo. Todo el amor que le dieron al anuncio de FUTTTURA también… La verdad es que estoy totalmente agradecida y no tengo muchas palabras para decir. Es muy loco”.

En medio de ese repaso emocional, Tini se permitió también conectar con su público presente en el estudio. Mientras interpretaba “Acércate”, uno de sus temas más queridos, bajó del escenario al ver a una fan con la remera oficial de su próximo festival. “Hola mi vida, hola princesa, ¡qué linda te queda esa remera! Te voy a dar un abrazo. ¿Querés que te firme la remera?”, le dijo a Lucía, una adolescente que no podía parar de llorar. La cantante también se acercó a saludar a su madre, emocionada por el gesto en vivo.

Minutos más tarde, llegó la primera gran sorpresa del programa: un video con saludos de algunas de las personas más importantes en la vida profesional de Tini. La primera en aparecer fue su coreógrafa Nani Pochu: “Mi primer recuerdo de Tini es en mi clase, cuando tenía 12 años. Tenía una energía increíble”. Luego, el presidente de su discográfica, Damián Amato, agregó: “Nunca perdió la identidad, ni la pasión ni las ganas de transmitir su arte. La carrera de Tini es gigante, y larga, a pesar de su corta edad. Es una de las pocas artistas que logró trascender desde niña y sostener ese éxito en la adultez”.

También apareció su director musical, Maxi Espíndola, quien resaltó: “Lo que más destaco de ella es su sensibilidad, su valentía para transformar lo que vive, bueno o malo, en canciones. Y así marcar la vida de tantísima gente”.

Las palabras llegaron hondo. Tini rompió en llanto, y fue Tagliani quien se acercó con un pañuelo y una confesión: “Es que es tan lindo todo lo que generás... Yo que me considero, ya lo sabés, una tía, una abuela... Te amo desde el primer día que te vi. Y me daba bronca a veces, porque yo tengo un montón de permitidos: porque soy huérfana, trava, hija de madre soltera, porque fui pobre… Y a veces parece que por tener todo no podés sufrir. Y eso no es así”.

La sinceridad de Lizy tocó una fibra en Tini, que recogió esas palabras con profundidad. En referencia a su último álbum, dijo: “La vida está para eso, para ir aceptando los momentos que se te presentan e intentar afrontarlos de la mejor manera. Siento una conexión muy especial con la música, con mi gente. Fue importante serme sincera a mí y también con toda la gente que está atrás y que escucha”.

Reconoció que las críticas existen, y que aprendió a convivir con ellas. Pero también compartió una anécdota: “Una persona en la calle me dijo: ‘Fue la luz más especial que escuché en mi vida, algo tuyo’. Y eso fue una curita al corazón. Escuchar canciones como Un mechón de pelo o Cómo me voy todavía me emociona. Entiendo por lo que pasé, y haberlo podido poner en palabras… que llegue así a la gente, fue una bendición”.

Pero cuando parecía que la emoción ya había tocado su techo, Stoessel recibió una segunda sorpresa. Esta vez, no fueron figuras del entorno profesional ni familiares cercanos, sino quienes han estado ahí desde siempre: sus fans. En la pantalla apareció un video especial, creado por seguidores de distintos puntos del país, cantando a su manera “Buenos Aires”, una de las canciones más personales y significativas de su último álbum. Fragmentos grabados en plazas, habitaciones, calles, con guitarras, solos o en dupla, se unieron en un mismo mensaje: afecto incondicional y comprensión profunda por lo que ella transmite en su música.