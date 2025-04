Mariana Brey respaldó a Milei y afirmó que las Malvinas "no son nuestras"

La panelista generó polémica durante un debate en C5N.

Los recientes dichos de Javier Milei en el acto conmemorativo por el 2 de Abril sobre la soberanía de las Islas Malvinas siguen dando qué hablar.

Sin embargo, a pesar de las críticas que le valieron al presidente, ahora Mariana Brey salió a defenderlo al asegurar que el territorio no es argentino.

En el acto, Milei había asegurado que anhelaba que “los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros" para que “prefieran ser argentinos”. De esa manera, denominó a los isleños como “malvinenses” y no como “argentinos”, legitimando la ocupación del territorio por Inglaterra.

Lo ocurrido fue tema de debate al aire de Indomables (C5N) entre Diego Brancatelli y Mariana Brey, quien aprobó los dichos del presidente y generó un fuerte conflicto al aire.

“Como argentino, lo peor me parece lo que dijo sobre las Malvinas. La ignorancia de Milei sobre las Malvinas, tratar de malvinenses a los que viven ahí cuando son ocupas. No son de ahí, esas tierras son nuestras”, comenzó manifestando el conductor, indignado.

Sin embargo, Brey tomó una postura contraria a su compañero, y generó repudio tanto en el piso como en las redes sociales. “Yo creo que estamos frente a un presidente que nos miente, que no nos trata como a adolescentes, como a gente que no entendemos. Nos trata como adultos. Yo no lo interpreté de esa manera…”, dijo, en contrapunto.

Y manifestó: “Entiendo que el término puede haber molestado pero siento que es alguien que dijo quienes son los que viven en las islas, quienes sacan rédito… no somos los argentinos, aunque nos duela. Perdimos las islas hace muchísimos años. Las sentimos nuestras desde el corazón, pero lamentablemente no son nuestras”.

Aquellas palabras generaron un fuerte debate entre todos los presentes, quienes no le dejaron pasar sus dichos a Mariana, discutiéndole que las Islas Malvinas verdaderamente son argentinas.

Defendiendo su postura, la periodista sumó: “Pero yo te pregunto, entonces, si sacamos algún provecho de las islas, si tenemos negocios, si lo que rescatamos de ahí es para nosotros… ¿Cómo las recuperamos? Si son nuestras, ¿por qué las tenemos que recuperar?”.

“No podemos hablar de eso, de ninguna manera. Es una trompada en el pecho sentir que nos robaron las islas. ¿Ustedes saben que en el despacho del presidente hay una foto de Margaret Thatcher, la asesina, que entre otras cosas, bombardeó el Crucero General Belgrano?”, argumentó Horacio Embón.

Lejos de callarse, Brey fue por más y expresó otra polémica opinión: “Tenemos que hacer autocrítica porque hay mucha hipocresía cuando nos consideramos enemigos de Inglaterra por lo que pasó con las islas pero sin embargo consumimos productos ingleses, vamos a visitar a Londres y mandamos a nuestros hijos a estudiar a Inglaterra. La hipocresía me exaspera. Si son tus enemigos, no hay coherencia”.

“No tiene nada que ver. Es una boludez, Mariana. No vamos a dejar pasar esta pavada. Estamos en contra de la política militar de una dirigente que asesinó a nuestros pibes, no de los Beatles, los Rolling y el fútbol. Es como que porque existió Videla alguien no venga a Argentina”, cerró Brancatelli.