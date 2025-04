Colapinto protagonizó un spot publicitario y bromeó: “Que me den un Oscar”

Con un entretenido video, el piloto argentino y la marca de ropa española Scalpers Academy anunciaron que lanzarán una línea de ropa en conjunto.

Franco Colapinto, piloto argentino de 21 años y actual reserva del equipo Alpine de Fórmula 1, fue el protagonista de un spot publicitario para la marca de ropa Scalpers Academy, que desde septiembre de 2024 lo patrocina y ahora lanzará una colección especial en su homenaje. El video, que generó una gran repercusión en redes sociales, motivó una divertida reacción del joven corredor en su cuenta de X: “Que me den un Oscar, ya fue”.

En el cortometraje, Colapinto es esposado tras ser detenido por manejar un Ford Mustang a exceso de velocidad. Sin precisar la fecha de lanzamiento de la línea de indumentaria, el video muestra al piloto en una faceta actoral poco vista. “Me llevaron preso por primera vez… Manejé muy fuerte en Monza, me hicieron un par de multas y me dejaron sin puntos en la licencia. No manejo nunca más. Ciao”, bromeó en su perfil, acompañando la publicación de las imágenes.

Scalpers, una marca española con más de 240 tiendas en cinco países, busca expandir su presencia en Latinoamérica. La firma es presidida por el empresario Borja Vázquez, quien oficializó la alianza con Colapinto en 2024 y compartió fotos junto al pilarense en redes sociales.

El piloto también aprovechó su exposición para repasar su trayectoria. “Nunca en mi vida tuve la posibilidad de hacer test porque no tenía presupuesto, llegaba justo para pagar el año”, confesó sobre sus inicios en el automovilismo. Luego destacó el impacto de su figura en el país: “Desde que empecé, mucha gente se volvió fanática de la Fórmula 1… personas que no tenían ni idea de lo que era un auto, se volvieron fanáticos”.

Colapinto también se defendió de las críticas por su estilo frontal: “El año pasado con Verstappen éramos los únicos dos que decíamos lo que pasaba de verdad. Los otros es como que se guardan todo porque no quieren quedar mal…”.

Con carisma y sinceridad, el joven piloto argentino no solo acelera en las pistas, sino también gana protagonismo fuera de ellas.