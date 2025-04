Tensión y gritos en plena calle: el violento cruce entre Cinthia Fernández, Roberto Castillo y su ex

La periodista Fernanda Iglesias mostró en sus redes videos del enfrentamiento que protagonizaron Cinthia Fernández y Roberto Castillo con Daniela Vera Fontana.

Hoy 11:18

Un paseo en familia terminó en escándalo, gritos frente a una plaza y una denuncia formal por supuesta violencia. Cinthia Fernández y su pareja, Roberto Castillo, vivieron un tenso cruce con Daniela Vera Fontana, la exesposa de él y madre de sus hijas menores.

Los detalles del conflicto, compartidos por la periodista Fernanda Iglesias, se dieron a conocer a través de sus historias de Instagram, donde además reveló un dato impactante. “Vera Fontana denunció a Castillo en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) por situaciones previas”, según contó la panelista.

El episodio comenzó cuando Daniela impidió que sus hijas subieran al auto en el que estaban Cinthia y Roberto. El motivo: no había sillitas de seguridad, elemento obligatorio para el traslado de menores. La escena se desarrolló con la mediática sentada en el asiento del acompañante y Vera Fontana grabando todo con su celular. “No tiene sillita de seguridad, Cinthia me está grabando...”, se la escucha decir, mientras la modelo le responde con firmeza: “Salí de mi auto, por favor”.

Según relató Iglesias en otra de sus stories, la tensión fue subiendo: “Hubo forcejeos y empujones, y Cinthia tuvo que ir corriendo a comprar sillitas”. En ese momento, la modelo ya se encontraba con las menores en el vehículo, y se generó una discusión aún más intensa entre el abogado y su exesposa, que fue capturada en otro video.

“Me parece lamentable. Lo que estás haciendo es un show patético”, lanzó Castillo, mientras su expareja lo enfrentó: “¿Está mal que esté preocupada por la seguridad de nuestras hijas?”, insistió la arquitecta. Todo ocurrió en el marco de una salida a la plaza, pero lo que parecía un plan familiar derivó en un conflicto público que fue registrado de principio a fin.

La tensión escaló aún más cuando Daniela comenzó a filmar a su exmarido con una de las niñas en brazos. El abogado intentaba explicar la situación frente a la cámara: “Estaba allá en la plaza, te pedí por favor que las saludes, quisiste venir conmigo, querés meterte en la camioneta”. Pero Daniela lo interrumpió de inmediato: “A mí me parece lamentable que no tengas sillita porque es la seguridad de nuestras hijas”. Entonces Roberto respondió: “Lo que estás haciendo es un show patético. Quedate con las bebés que me voy a comprar las sillitas y vuelvo”. Sin perder la compostura, Vera Fontana redobló: “¿Está mal que yo esté interiorizada y me preocupe por la seguridad de nuestras hijas?”.

En un tercer posteo compartido por Iglesias se ve un formulario firmado en la Oficina de Violencia Doméstica donde la exmujer del letrado formalizó la denuncia. Aunque no trascendieron los detalles del expediente, la imagen del documento con fecha del 5 de abril de 2025 deja constancia del conflicto judicial que ahora se suma al escándalo público.

Cinthia subió una historia a su cuenta de Instagram donde se ve a su pareja con una de las nenas en brazos. La imagen está musicalizada con la canción “Guerrero”, de Emilia Mernes, una elección que fue leída como un gesto de apoyo a Castillo en medio del revuelo.

El cruce no fue aislado. Días antes, Cinthia ya había estallado en sus redes sociales luego de recibir acusaciones de maltrato, y varios seguidores interpretaron que el mensaje esta dirigido directamente a Daniela.

“Estuve todo el día trabajando y recién veo todo lo que me mandaron: es penoso tener que contestar al despecho de esta mujer”, escribió la expanelista de LAM (América). Y agregó: “Qué triste papel hacés. Me implica tener que exponer situaciones de menores. Es vergonzoso esto, pero lamentablemente no me queda otra porque se me acusa de maltrato. Ojalá puedas ser feliz y dejes de romper las pelotas algún día”.

Por su parte, la arquitecta también había publicado en su cuenta de Instagram duras críticas hacia su ex. En una historia de su perfil escribió: “Avísenle al papá que no es hora para que estén por cenar ni tampoco despiertas. ¡Ah claro! Seguro las hace faltar otra vez al jardín por la mañana. ¿Apostamos?”. En otra publicación agregó con ironía: “Que alguien me explique cómo hace para estar 8 AM en un cole y 8 AM en un jardín... ¿Se convirtió en súper poderoso?”. En una tercera historia remató: “Una mañana que madrugás en la semana para llevarlas... y de los 3 jueves que van sólo las llevaste una a la mañana... Se llama respeto por la vida de nuestras hijas, rutina, compromiso, enseñar con el ejemplo...”.

El conflicto entre Cinthia, Castillo y Vera Fontana ya venía escalando en las redes, pero con la denuncia oficial presentada ante la OVD y los videos del enfrentamiento circulando en redes, la tensión dejó el plano virtual para instalarse en la Justicia.