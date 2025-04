El Ministerio de Magia será inaugurado en el parque temático de Harry Potter en Universal Orlando

El nuevo parque Epic Universe abrirá sus puertas en mayo de 2025 y contará con una experiencia inmersiva inspirada en el Ministerio de Magia y el París mágico de los años 20.

Hoy 18:55

Universal Orlando Resort anunció que el próximo 22 de mayo de 2025 abrirá oficialmente su esperado parque temático Universal Epic Universe, que incluirá una de sus atracciones más esperadas: The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic. Esta nueva área transportará a los fanáticos al icónico Ministerio de Magia británico de los años 90 y al mágico París de los años 20, tal como se ve en las películas de Harry Potter y Animales Fantásticos.

Ministerio de Magia

Entre las principales atracciones se encuentra Harry Potter and the Battle at the Ministry, una aventura que simula una épica batalla dentro del Ministerio. También se ofrecerá el espectáculo Le Cirque Arcanus, donde los visitantes podrán disfrutar de actos mágicos y criaturas fantásticas en vivo.

Además, la experiencia se complementará con interacciones mágicas a lo largo de todo el recorrido, gracias al uso de varitas especiales que permitirán a los visitantes realizar hechizos en diferentes rincones del parque.

Si bien la apertura general será en mayo, algunos visitantes selectos podrán acceder a una visita previa a partir del 17 de abril de 2025, permitiendo vivir antes que nadie esta aventura mágica.