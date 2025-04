Con presencia santiagueña, arranca el Campeonato Sudamericano M18 en La Rioja

El certamen contará con la participación de combinados nacionales y la participación del santiagueño Augusto Rimini.

Esta tarde vuelve la acción para los jugadores M18 con una nueva edición del Campeonato Sudamericano que se realizará en La Rioja. Argentina, con dos equipos, Uruguay y Chile participarán de este certamen internacional que se disputará por primera vez en el Estadio Carlos Augusto Mercado Luna, que cuenta con capacidad para 30 mil espectadores. Los partidos se jugarán el 9 y 11 de abril y tendrán un formato de dos tiempos de 20 minutos cada uno.

El elenco nacional contará con la presencia de Augusto Rimini, jugador santiagueño de Lawn Tennis .

Desde que el torneo empezó a jugarse en la modalidad M18, Argentina se consagró en las pasadas cinco ediciones: Asunción 2018, Montevideo y Asunción 2019, y Río Segundo 2023 y 2024.

Fixture

Miércoles 9 de abril

Argentina 1 vs Chile – 16:00 h

Argentina 2 vs Uruguay – 17:00 h

La Rioja vs Catamarca – 18:00 h*

Argentina 1 vs Argentina 2 – 19:00 h

Uruguay vs Chile – 20:00 h

Viernes 11 de abril

Argentina 2 vs Chile – 13:30

Argentina 1 vs Uruguay – 14:30

Tercer puesto – 16:30

Final – 17:30

*Amistoso seleccionados M18 de La Rioja y Catamarca.

Para integrar los dos equipos de Argentina fueron convocados 52 jugadores, que serán comandados por los distintos managers de academia nacionales.

ABAROA, ALEJO (SIC – URBA)

ALLENDE, NICOLAS (UNIVERSITARIO – UNION CORDOBESA DE RUGBY)

ALTAMIRANO, AGUSTIN (TILCARA R.C – UNION ENTRERRIANA DE RUGBY)

AVACA, LUCIANO (TALA R.C – UNION CORDOBESA DE RUGBY)

BALDI, FRANCISCO (UNSJ – UNION SANJUANINA DE RUGBY)

BENITEZ, FRANCISCO (ITALIANO – URBA)

BUFORN, JEREMIAS (MARABUNTA R.C – UNION DE RUGBY DEL ALTO VALLE)

CAMARGO, SIMON (CÓRDOBA ATHLETIC – UNION CORDOBESA DE RUGBY)

CASALINS, SIMON (SIC – URBA)

CESCUT, FEDERICO (SANTA FE R.C – UNION SANTAFESINA DE RUGBY)

CRUELLAS CIRELLI, GERONIMO (UNIVERSITARIO – UNION DE RUGBY DE TUCUMAN)

D´ANDREA, FEDERICO (SPORTING R.C – UNION DE RUGBY DE MAR DEL PLATA)

DAPAZ, SANTIAGO (MENDOZA R.C – UNION DE RUGBY DE CUYO)

DEGRATI, ALVARO (ATLETICO DE ROSARIO – UNION DE RUGBY DE ROSARIO)

ECHEGARAY, MATEO ELISEO (SAN JUAN R.C – UNION SANJUANINA DE RUGBY)

ENGELHARD, NICOLAS (CASI – URBA)

FESTA, GINO (LA PLATA R.C – URBA)

FISSORE, EVARISTO (URU CURE – UNION CORDOBESA DE RUGBY)

FORRAY, BENJAMIN (CASI – URBA)

GALLO TERRERA, GERONIMO (CUBA – URBA)

GARCIA, MAXIMO AUGUSTO (HINDU – URBA)

GIACHELLO, AUGUSTO (CAE – UNION ENTRERRIANA DE RUGBY)

GIANANTONIO, MANUEL (TALA R.C – UNION CORDOBESA DE RUGBY)

GIBERT, AGUSTIN (SAN LUIS – URBA)

GONZALEZ TERAN, SANTINO (TUCUMAN R.C – UNION DE RUGBY DE TUCUMAN)

HYGONENQ, FELIPE (PORTEÑO – URBA)

LANUSSE, FAUSTINO (NEWMAN – URBA)

LANUSSE, JUAN (CUBA – URBA)

LEDESMA AROCENA, BENJAMIN (SIC – URBA)

MANZO, RAMIRO (SPORTING R.C – UNION DE RUGBY DE MAR DEL PLATA)

ONORATO, JORGE MANUEL (UNIVERSITARIO – UNION SANTAFESINA DE RUGBY)

OTERO, BAUTISTA (LA TABLADA – UNION CORDOBESA DE RUGBY)

OURO, JUAN CRUZ (JOCKEY – UNION CORDOBESA DE RUGBY)

PERALTA, TOBIAS (HINDU – URBA)

PFISTER, SIMON (TUCUMAN R.C – UNION DE RUGBY DE TUCUMAN)

PREUMAYR, JUAN (JOCKEY – UNION DE RUGBY DE ROSARIO)

PUCCIARELLO, BERNARDO (JOCKEY – UNION DE RUGBY DE ROSARIO)

RACHID, JUAN MANUEL (DEPORTIVA FRANCESA – URBA)

RICHMOND, TEO (PUCARA – URBA)

RIMINI, AUGUSTO (SANTIAGO LAWN TENNIS – UNION SANTIAGUEÑA DE RUGBY)

ROMANO, MANUEL (JOCKEY – UNION DE RUGBY DE ROSARIO)

SALINAS, BAUTISTA (LOS TORDOS R.C – UNION DE RUGBY DE CUYO)

SAMBRIZZI, VITO (UNSJ – UNION SANJUANINA DE RUGBY)

SANCHEZ, JUAN PABLO (UNSJ – UNION SANJUANINA DE RUGBY)

SEVERINE LUNA, SAMUEL (LA TABLADA – UNION CORDOBESA DE RUGBY)

SOTTANO, BAUTISTA (MARISTA R.C – UNION DE RUGBY DE CUYO)

SULPIS, SEGUNDO (BELGRANO ATHLETIC – URBA)

TAHAN, JOAQUIN (PEUMAYEN R.C – UNION DE RUGBY DE CUYO)

TORRE, FEDERICO (CORDOBA ATHLETIC – UNION CORDOBESA DE RUGBY)

TORREALDAY, JUAN IGNACIO (DEPORTIVA FRANCESA – URBA)

VAZQUEZ CALCATERRA, BENJAMIN (SAN MARTIN VILLA MARIA – UNION CORDOBESA DE RUGBY)

VITOLA, SANTIGAGO (ATLETICO DE ROSARIO – UNION DE RUGBY DE ROSARIO)