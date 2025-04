Los empleados de comercio de Santiago del Estero se adhieren al paro general convocado por la CGT

El secretario del Sindicato de Empleados de Comercio de Santiago del Estero, Víctor Paz, ratificó la adhesión al paro en protesta por la situación económica que afecta al sector comercial. Según Paz, la medida es necesaria para "ponerle un freno al Gobierno Nacional" y exigir cambios en la política económica.

Hoy 15:31

El Secretario General del Sindicato de Empleo de Comercio de Santiago, Víctor Paz, confirmó que los empleados del sector se adhieren al paro general convocado por la CGT para este jueves 10 de abril. En diálogo con Noticiero 7, Paz explicó que esta medida responde a una situación de crisis que afecta gravemente al sector comercial, con el cierre de pequeñas y medianas empresas, despidos y reducciones de jornada laboral.

“Estamos con problemas en todo, sobre todo en el tema de nuestra actividad del comercio. Tuvimos algunos cierres de pequeñas y medianas empresas, despidos, reducción de jornada. Motivos hay de sobra para adherirnos a este paro general”, expresó Paz, subrayando la gravedad de la situación.

El sindicalista detalló que la protesta busca alertar al Gobierno Nacional sobre el mal camino que, según él, está tomando la política económica. “Este paro es totalmente legítimo. Los empleados que mañana no vayan a trabajar tienen el amparo legal, porque constitucionalmente es un derecho de huelga. Es la forma de protestar, de resistirnos a aguantar la situación que estamos viviendo, con salarios bajos, tarifazos y aumentos en los alimentos”, dijo Paz.

Paz también mencionó que, a pesar de la legalidad del paro, algunos empresarios están presionando o amenazando a los empleados para que no se adhieran. “Las amenazas no tienen ningún fundamento. El paro es legal y legítimo, y mañana no debería haber ningún comercio o trabajador del comercio en su puesto de trabajo”, aseguró el dirigente.

Para Paz, esta protesta no tiene un carácter político ni ideológico, sino que es una manifestación democrática y una forma de frenar el rumbo económico del gobierno: “Antes de destruir todo, tenemos que decirle al gobierno que cambie esta política”, cerró.