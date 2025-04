Revelaron un dato clave que podría perjudicar a Morena Rial tras quedar vinculada a un intento de robo

Facundo Ambrosioni, ex de la mediática, habló brevemente de las acusaciones que enfrenta la mamá de su hijo, y arrojó información inesperada.

Hoy 20:10

Facundo Ambrosioni habló de su relación con Morena Rial y la expuso con un dato revelador. La expareja de la mediática contó que la vio junto a Tadeo Suárez, un supuesto cómplice de la banda delictiva, hace aproximadamente un año, cuando fue a buscar a su hijo Francesco.

Este miércoles, en diálogo con A la tarde (América), Ambrosioni no se mostró sorprendido de los escándalos en los que está envuelta la mamá de su hijo. "Lo que sé es lo que me decían a mí, yo agarraba y cuidaba a mi hijo nada más", sostuvo, dejando en claro que su vínculo se reducía a la crianza del pequeño de seis años.

Consultado acerca de si conoce a alguno de los involucrados, admitió: “A Tadeo lo he visto una vez porque fui a retirar a Fran y estaba ese chico ahí, en Córdoba, pero después nunca más”.

La declaración dejó sin palabras a todos en el estudio, ya que horas antes Morena había desconocido al joven que aseguraba haber sido su cómplice.

“No sé hace cuánto fue esto. Lo reconocí por la foto, pero no sabía ni que se llamaba Tadeo. Sinceramente, no tenía relación, yo lo vi parado ahí al chico. Debe haber sido a principio del año pasado, acá en Córdoba”, cerró.