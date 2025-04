Picante gesto de Pipa Benedetto contra la gente de Olimpia tras otra dura derrota

Al dejar la cancha, el delantero respondió a los silbidos con una seña desafiante hacia la tribuna, generando aún más tensión en un ambiente caldeado.

Hoy 20:57

Darío Benedetto volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez no por sus goles, sino por un gesto polémico hacia los hinchas de Olimpia de Paraguay, que lo silbaron con fuerza tras ser reemplazado en el complemento de la derrota parcial ante Vélez por la Copa Libertadores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El delantero argentino, ex Boca Juniors, atraviesa un momento complicado en el elenco paraguayo, que bajo el mando de Martín Palermo todavía no ha podido sumar puntos en el certamen continental. La impaciencia crece y los reclamos de la hinchada ya apuntan a los referentes, especialmente al “Pipa”, que aún no marcó goles y muestra un bajo nivel.

Al dejar la cancha, Benedetto respondió a los silbidos con un gesto desafiante hacia la tribuna, generando aún más tensión en un ambiente caldeado. Las cámaras captaron el momento y la imagen no tardó en viralizarse, abriendo el debate en redes y medios paraguayos sobre el rol del atacante.

Olimpia no encuentra el rumbo en la Libertadores y la presión comienza a golpear fuerte.