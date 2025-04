Elle Fanning suena como posible protagonista en la nueva precuela de Los juegos del hambre

La actriz está siendo considerada para interpretar una versión joven de Effie Trinket en The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.

Hoy 07:34

Según informó el medio especializado The Wrap, Elle Fanning (A Complete Unknown) está en conversaciones para sumarse al elenco de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, la nueva precuela de la saga Los juegos del hambre. Fanning podría ponerse en la piel de una joven Effie Trinket, personaje que fue interpretado por Elizabeth Banks en las cuatro películas originales.

La historia estará ambientada 24 años antes de los eventos narrados en la primera entrega de la franquicia, y mostrará una versión más inexperta de Effie, durante sus primeros años como escolta del Distrito 12. En esta etapa, se desarrollarán los llamados “quincuagésimos Juegos del Hambre”, en los que Haymitch Abernathy —personaje que encarnó Woody Harrelson en las películas previas— se consagró como único vencedor de ese distrito, hasta la llegada de Katniss Everdeen y Peeta Mellark.

Elle Fanning

El guion fue escrito por Billy Ray y la dirección estará a cargo de Francis Lawrence, quien ya estuvo al frente de todas las películas de la saga excepto la primera. La producción corre por cuenta de Nina Jacobson y Brad Simpson, con Cameron MacConomy como productor ejecutivo.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping llegará a los cines el 20 de noviembre de 2026.