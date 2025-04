Jenna Ortega rompió el silencio y reveló por qué renunció a "Scream 7"

El polémico despido de Melissa Barrera tras su defensa a Palestina provocó un terremoto en la industria del cine, pero la séptima entrega ha seguido adelante con el regreso de Neve Campbell, Courteney Cox y Matthew Lillard.

Hoy 09:17

En un momento en el que Jenna Ortega promociona la segunda temporada de Merlina y el filme de A24 Death of a Unicorn, la scream queen ha concedido una sonada entrevista para The Cut. En ella se ha mostrado clara sobre su salida de Scream VII, después de que el público se enamorara del personaje Tara Carpenter en las dos anteriores entregas.

"No tuvo nada que ver con el sueldo ni con mi agenda. Ocurrió lo de de Melissa [Barrera] y todo se estaba desmoronando. Si Scream VII no iba a contar con ese equipo de directores y esa gente de la que me enamoré, entonces no me parecía la decisión correcta para mi carrera en ese momento", ha confesado la actriz sobre los rumores de su abandono.

De esta forma, Ortega se refiere a la polémica que azotó al filme después de que la actriz mexicana Melissa Barrera, quien interpretaba a Sam Carpenter, expresara sobre su opinión sobre el genocidio que estaba ocurriendo en Gaza (Palestina) por parte de Israel.

Melissa Barrera, Jenna Ortega y el apoyo a Palestina

Esta denuncia pública provocaba su despido al ser acusada ridículamente de antisemita por el estudio Spyglass, causando también la salida de Jenna Ortega, quien se solidarizaba con su compañera de reparto.

De hecho, Barrera también contaba con el apoyo de los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, quienes dirigieran la quinta y sexta entrega, pero también del director Christopher Landon (Feliz día de tu muerte), quien iba a dirigir esta nueva película y finalmente también dimitía.

Melissa Barrera

La actriz ya se había pronunciado al respecto en el pasado, pero en ningún caso de una forma tan contundente como en sus recientes declaraciones. "El sector donde trabajamos es muy delicado. Todo el mundo ha de ser políticamente correcto, pero, al hacerlo, perdemos mucha de nuestra humanidad e integridad. Ojalá tuviéramos un mejor sentido de la conversación. Imaginemos que todos pudiéramos decir lo que sentimos y no ser juzgados por ello o, en todo caso, generar algún tipo de debate", señalaba en el pasado la estadounidense.

Afortunadamente, ambas actrices han continuado triunfando en el cine pese al ninguneo de cierta parte de la industria hollywoodiense, enamorándonos en su cercanía al género del terror y la fantasía.