Lo aseguró en diálogo con Radio Panorama Ana María Díaz, integrante de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio de Santiago del Estero. Muchos comercios abrieron, pero otros tantos permanecieron cerrados durante la mañana de este jueves.

El paro nacional que lleva adelante la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la administración y las políticas del gobierno nacional de Javier Milei se hizo sentir en distintos sectores de Santiago del Estero.

Un recorrido por el centro de la Capital permitió conocer el acatamiento dispar por parte del sector comercial. Si bien desde el Sindicato de Empleados de Comercio se había confirmado la adhesión a la medida de fuerza, muchos locales abrieron sus puertas este jueves y atendieron de manera normal en horas de la mañana. “Empleado que no trabaja, no cobra”, sostuvo en diálogo con Radio Panorama Ana María Díaz, miembro de la Comisión Directiva de la institución.

Díaz reconoció que Argentina no atraviesa un buen momento, pero aseguró que la solución no es llevar adelante una medida de fuerza de este tipo. “Al país se lo levanta trabajando, no creo que a un país se lo levante parando”, enfatizó.

La integrante de la Cámara de Comercio de Santiago del Estero aseguró que el comercio santiagueño decidió trabajar de manera normal. “Fijesé el movimiento que hay, estamos moviendo la calle”, aseguró a Radio Panorama.

“No estamos en la panacea, pero si dejamos de trabajar vamos a estar peor. No creo que la solución sea cerrar las puertas de los comercios. Creemos en el trabajo, no nos oponemos al paro, que pare el que quiera, eso es la democracia”, sentenció Díaz.