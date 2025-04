Karina Milei se reunió con Ritondo y Santilli: crecen las expectativas por un acuerdo entre PRO y LLA en PBA

El encuentro fue en el Congreso. También participaron Sebastián Pareja, Guillermo Montenegro y Eduardo “Lule” Menem.

Este miércoles Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia, se reunió con los diputados Cristian Ritondo y Diego Santilli del PRO. De la reunión también participó Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata, que mantiene un buen vínculo con la Casa Rosada. Según fuentes de ambos espacios, el objetivo es delinear una estrategia para evitar otra victoria del kirchnerismo en las elecciones provinciales.

En La Libertad Avanza tienen la idea de realizar acuerdos con distintos dirigentes del partido que dirige Mauricio Macri, pero no con el espacio completo. Sin embargo, este medio también pudo saber que durante estos días comenzó a tomar más fuerte otra idea frente a las elecciones: “Se está trabajando para ir juntos en un mismo frente electoral con o sin PASO en PBA”.

A diferencia de lo que ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, el oficialismo es más tolerante a negociar con el PRO en la provincia de Buenos Aires. “En Provincia compartimos agenda”, dijo una fuente de Casa Rosada, que por ahora mantiene en secreto la foto que retrató el encuentro de ayer. Además, deslizó que tampoco descartan que los dos partidos decidan unirse en las urnas.



A pesar de esta situación, aún no hay definiciones claras. “Se está trabajando fuerte. Antes de sellar la alianza hay que ver particularidades de los 135 municipios y ver en dónde hay posibilidades de acuerdo y en cuáles hay temas por resolver. Todavía tiene que pasar mucha agua por abajo del puente para que exista una alianza”, explicó una persona del PRO al tanto de las negociaciones.



Entre los asuntos por resolver aparecen las dudas sobre cómo se daría una alianza. “Karina está firme y no va a dejar de lado el color violeta de LLA en los comicios”, dijo un funcionario. En la vereda de enfrente aparece el PRO fragmentado: las tensiones con Santilli, el deseo de no perder el logo amarillo y las presiones por no presentarse con el oficialismo.