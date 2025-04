Robert De Niro recibirá la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes

Robert De Niro, gran protagonista del Festival, recibirá la Palma de Oro honorífica en Cannes en reconocimiento a su estelar carrera.

La organización del Festival de Cannes confirmó que Robert De Niro recibirá la Palma de Oro honorífica en la ceremonia de apertura de la edición número 78. Además, como parte de esta distinción, De Niro dará una clase magistral en el escenario del Teatro Debussy para los asistentes al festival el 14 de mayo.

“Siento una gran pasión por el Festival de Cannes”, declaró De Niro en un comunicado del festival. El actor ha sido un habitué de uno de los eventos cinematográficos más importantes del año y hasta se llevó dos Palmas de Oro. Su última presencia fue en 2023, cuando presentó, junto a Leonardo Di Caprio y Martin Scorsese, The Killers of the Flower Moon. “Especialmente ahora, cuando hay tantas cosas en el mundo que nos separan, Cannes nos une: narradores, cineastas, fans y amigos. Es como volver a casa”, sintetizó De Niro.

El reconocimiento trajo a colación las anteriores apariciones del actor en Cannes. En 1976, protagonizó dos películas en competición: 1900, de Bernardo Bertolucci, y Taxi Driver, de Martin Scorsese, ganadora de la Palma de Oro. Seis años más tarde, más precisamente en 1982, abrió el festival con El rey de la comedia, otra de las producciones junto a Martin Scorsese. En 1983 presentó Érase una vez en América, la última película de Sergio Leone.