Marcela Tauro reveló polémicos detalles del vínculo entre Jorge y Morena Rial

La expanelista de Intrusos blanqueó que los roces entre el conductor y la joven existieron siempre.

Hoy 11:34

En un íntimo ida y vuelta entre Yanina Latorre y Marcela Tauro, la expanelista de Intrusos opinó sin filtro sobre el escandaloso presente de Morena Rial, una de las hijas de Jorge Rial, con quien compartió muchísimos años al aire.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Lo de Morena no me sorprendió porque viví todo lo anterior, pero con Jorge ahora no tengo mucha relación. Cuando digo ‘lo anterior’, me refiero a que cuando estábamos en Intrusos siempre había un lío”, afirmó en diálogo con la conductora de SQP.

“Por ejemplo, estábamos en el medio del aire y cambiaba el clima porque lo llamaban y tenía que dedicarse a eso. De todas maneras, él no contaba qué es lo que pasaba, después nos enterábamos”, aseguró Marcela, sin filtro y haciendo memoria.

Antes de cerrar, Marcela Tauro aseguró que Jorge Rial habría querido internar a su hija Morena Rial.

“Yo sé que Jorge, en un momento, había intentado internarla, creo que en una clínica psiquiátrica, pero él no era de contar nada, igual nos dábamos cuenta porque cambiaba el humor del programa..."