"El peronismo nunca tuvo un objetivo asistencialista: su esencia y su base doctrinaria es la producción y el trabajo"

Así lo expresó en diálogo con Radio Panorama el senador José Emilio Neder, ocasión en la que además habló de numerosos temas de la actualidad política y económica del país y la provincia.

Este viernes, José Emilio Neder visitó los estudios de Radio Panorama y realizó numerosas consideraciones en torno al convulso escenario político y económico nacional.

El Senador advirtió que el contexto nacional "ha afectado mucho a los ingresos de las provincias. Santiago del Estero no está ajeno a ese escenario que lleva a que las provincias se vean perjudicadas por el accionar de la Nación. Es un gobierno poco prolijo, sin presupuesto, por lo que el interior está sin saber que le corresponde en aspectos como la obra pública, salud o la educación"

"La economía la veo bastante compleja sobre todo para sectores medios y bajos", apuntó Neder. "No hay un proyecto de desarrollo para las pequeñas y medianas empresas, que son las generadoras de empleo. Si se abre la importación seguramente va a haber muchas empresas que dejen de operar y se van a perder muchas fuentes de trabajo. Milei echa gente de una manera hasta despectiva, celebrando cuando 10 mil personas quedan sin trabajo, como si fuesen un número y no seres humanos que quedaron sin futuro. En Argentina se está privilegiando a los organismos que dejan a la gente sin trabajo, en lugar de privilegiar a los que generan empleo. Y esto es grave", analizó.

Sobre la actualidad del peronismo, de cuya vida institucional es un actor principal tanto en la provincia como en el país, señaló que "debe entender que tiene que volver a las fuentes del partido: la producción nacional, la generación de empleo y la distribución equilibrada del ingreso dándole posibilidades a los menos pudientes de ascender socioeconómicamente".

"Perón marcó una doctrina que le dio un desarrollo inusitado a la Argentina de esa época. El peronismo siempre tuvo esa idea y en ocasiones se ha equivocado, lógicamente, pero en los últimos años el peronismo de Néstor y Cristina no endeudó al país pidiendo dinero al Fondo. La deuda llega con Macri a una velocidad inusitada, sin fijarse que este dinero no iba a ir a la producción y al trabajo, sino a la usura financiera. En este caso se pide nuevamente y no sabemos que destino va a tener ese dinero porque no se informó, no pasó por el Senado. No se pudo conseguir que desde el ministerio de Economía vengan al Senado y expliquen a dónde va a ir ese dinero y cómo se van manejar esos fondos. La casta parece que no era la de arriba, sino los de abajo, los jubilados, los trabajadores y la clase media. La gente hoy ya no tiene para el sustento diario, estamos en un callejón casi sin salida, por eso decimos que tenemos que tener un grado de prolijidad para avanzar como país hacia un desarrollo sustentable. No podemos hacer un país con ricos que tengan mucho y el resto con necesidades, No se progresa de esa manera", expresó.

Sobre la decisión de Donald Trump de incrementar aranceles, medida que impactó en todos los mercados generando un cataclismo a nivel mundial, señaló que "Trump cierra su país para que las fábricas vuelvan a Estados Unidos a producir trabajo. Esto no tiene nada que ver con la cultura de la libertad que tratan de instalar aquí en la Argentina".

Finalmente y a propósito del próximo Congreso que el PJ hace cada año donde se aprueban balances y lineamientos de trabajo, adelantó que "seguramente se van a tocar temas que hacen a la conducción política y al trabajo que hizo el peronismo durante todo el año".

Neder se permitió también ser autocrítico con el partido: "Cuando el peronismo empezó a dar sin control, y esa ayuda no fue destinada en primer lugar a quienes realmente la necesitaban, cometió un error. Es bueno brindar asistencia social, pero cuando eso se convierte en una constante pierde sentido. El peronismo nunca tuvo un objetivo meramente asistencialista; su esencia y su base doctrinaria son la producción y el trabajo. Cuando volvamos a esa fuente, al proyecto nacional y popular basado en la producción, el trabajo y la identidad nacional, el peronismo va a volver al gobierno, porque el pueblo, en el fondo, es peronista. Cuando nos desviamos del camino y nos alejamos de la doctrina, el pueblo nos da la espalda. Hay que reconstruir, recomponer y volver a trabajar en esa dirección", concluyó.